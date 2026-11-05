Sürdürülebilirlik denetim muafiyeti KGK kararıyla 1 Ocak 2026'dan bir yıl uzatıldı - Son Dakika
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Sürdürülebilirlik denetim muafiyeti KGK kararıyla 1 Ocak 2026'dan bir yıl uzatıldı

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Sürdürülebilirlik denetim ekiplerine yönelik 1 Ocak 2026 muafiyet süresi KGK tarafından bir yıl uzatıldı. 1 Ocak 2028'den önce bitecek hesap dönemlerinde asıl denetim ekiplerinde sorumlu denetçi ve en az iki denetçinin sürdürülebilirlik alanında yetkili olması şartı getirildi.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), sürdürülebilirlik denetim ekiplerine yönelik muafiyet süresinin uzatılmasına karar verdi.

KGK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Kurul tarafından Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği'nde 1 Ocak 2026 olarak belirlenen sürdürülebilirlik denetim ekiplerine yönelik muafiyet süresi bir yıl uzatıldı.

1 Ocak 2028'den önce bitecek hesap dönemlerine ilişkin sürdürülebilirlik denetimlerinde ise asıl denetim ekiplerinde görevlendirilecek sorumlu denetçi ile en az iki denetçinin sürdürülebilirlik alanında denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haiz olması kararlaştırıldı.

Ayrıca bunların dışında asıl ve yedek denetim ekiplerinde sürdürülebilirlik alanında yetkili olmayan denetçilere de yer verilebilmesi oy birliğiyle uygun bulundu.

Kaynak: AA
SürdürülebilirlikEkonomiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: Sürdürülebilirlik denetim muafiyeti KGK kararıyla 1 Ocak 2026'dan bir yıl uzatıldı - Son Dakika
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