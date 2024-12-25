Suriyeliler, Hatay'da Eşyalarını Satarak Ülkelerine Dönüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Suriyeliler, Hatay'da Eşyalarını Satarak Ülkelerine Dönüyor

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Hatay'daki Suriyeliler, yeni yaşam kurmak için ev eşyalarını satarak nakit para elde ediyor.

25.12.2024 09:08
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Hatay'da yaşayan Suriyeliler, ülkelerine döndüklerinde yeni bir yaşam kurabilme umuduyla eşyalarını satarak nakite çeviriyorlar. Suriyelilerin dönüşü ikinci el eşya piyasasında hareketlilik sağladı.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından ülkelerine dönmeye başladılar. Ülkelerine dönen Suriyelilerin en çok ihtiyaç duydukları şeyse yeni yaşamları için gerekli olan nakit para olmuş durumda. Hatay'da yaşayan Suriyeliler, geride bırakacakları ev eşyalarını satarak nakit paraya çeviriyorlar. Suriyeliler, sattıkları eşyalardan elde ettikleri geliri yeni hayatlarında değerlendirmeyi planlıyorlar.

"Geçen Suriyeli bir arkadaş geldi 'klimam, televizyonum ve buzdolabım var satmak istiyorum' dedi 'olur' dedik ve birkaç güne kadar gelecek inşallah"

40 yıldır ikinci el eşya alım satımı yapan Sedat Us, Suriyelilerin ülkelerine dönüş öncesi eşyalarını nakite çevirmeyi planladıklarını belirterek, "Suriyelilerin gitmesiyle pazarın durumu ilerleyen günlerde değişecek. Ben öyle tahmin ediyorum çünkü eşyalarını götürecek pozisyonda olmadıkları için mecburen eşyalarının bir kısmını yani işe yaradıklarını satacaklar ve nakite çevirecekler. Yani esnafın yüzü gülecek gibi geliyor bana, benim görüştüğüm edindiğim bilgi bu şekilde. Geçen mesela Suriyeli bir arkadaş geldi dedi ki 'klimam, televizyonum ve buzdolabım var satmak istiyorum, satmayı düşünüyorum', 'olur' dedik ve birkaç güne kadar gelecek inşallah. Yani muhakkak canlandıracak çünkü eşyalarını götürecek gibi bir halleri bir pozisyonları yok. Mecburen satacaklar paralarını ceplerine koyacaklar. Biz de burada misafir ettik işleri güçleri rast gelsin" ifadelerini kullandı. - HATAY

Suriyeliler, Hatay\'da Eşyalarını Satarak Ülkelerine Dönüyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Suriyeliler, Hatay'da Eşyalarını Satarak Ülkelerine Dönüyor - Son Dakika

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