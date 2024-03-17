Suruç koyunu için tescil çalışması başlatılıyor

Diğer ırklardan farklı olduğu gerekçesiyle geçen aylarda koruma altına alınan Suruç koyunu için tescil çalışması da başlatılıyor.
Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından birlikte gerçekleştirilen Hayvan Gen Kaynakları Koruma Projesi çerçevesinde geçtiğimiz aylarda ilk defa Şanlıurfa'ya özgü olan Suruç koyununun koruma altına alınması kararlaştırıldı. Yapılan çalışmada, bölgede halk arasında "Suruç koyunu" olarak adlandırılan koyunun, baş yapısı, boyu, kuyruğu, kilosu ve süt verimiyle diğer ırklardan farklılık gösterdiği belirlendi. Çalışmaların ardından Suruç koyununun tescili için de girişimlerde bulunulacak. Suruç Kaymakamlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı Evcil Hayvan Genetik Kaynakları Tescil Komitesine başvuruda bulunacak.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Güneş yaptığı yazılı bir açıklamada, "Bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda Suruç Belediyesi olarak, Suruç narını AB Komisyonu tarafından Coğrafi İşaret Belgesi'yle tescillenmiştik. Şimdi de ülke hayvancılığının gelişimi konusunda, yerli küçükbaş ve büyükbaş hayvan ırklarının ıslahı için çalışmalarımızı İl Tarım Müdürlüğü ile birlikte sürdürüyoruz. İlçemiz için büyük bir öneme sahip olan, kaybolmaya yüz tutmuş, yöreye has bir koyun ırkını tescilleme çalışmalarını takip ediyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de Suruç narından sonra Suruç koyununun da tescillenmiş olduğunu göreceğiz" dedi.
Yılardır Suruç koyunu besleyen Mustafa Çevik, her yönüyle diğer koyunlardan farklı olan Suruç koyununun tescillenmesini istediklerini dile getirdi.
Küçükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da kendine has özellikleri bulunan "Suruç koyunu" için tescili ile beraber Şanlıurfa'nın önemli hayvan gen kaynaklarından olan Suruç koyununun neslinin devamının sağlaması ve verim kabiliyetlerini artırılması hedefleniyor. Tecille birlikte yetiştiricilere de ciddi anlamda devlet desteği sağlanacağı belirtildi. - ŞANLIURFA
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