Susuz topraklarda lavanta verimi - Son Dakika
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Susuz topraklarda lavanta verimi

14.07.2022 09:46
Susuz topraklarda lavanta verimi

Malatya'nın Arguvan ilçesinde susuz tarımı yaygınlaştırmak ve kıraç arazilerin değerlendirilmesi için ekilen lavantadan bu yıl üstün verim alındı.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde susuz tarımı yaygınlaştırmak ve kıraç arazilerin değerlendirilmesi için ekilen lavantadan bu yıl üstün verim alındı. İlçede lavanta üretimi daha da artırılacak.

Arguvan ilçesinde, yetiştirme kolaylığı ve ekonomik getirisi dolayısıyla kıraç arazilerin değerlendirilmesi için bu yıl 42 dönüme ekilen lavantalar hasat edildi. Ekime el vermeyen değerli toprak olmayan yerlerde lavanta bitkisinin daha verimli olabileceği düşüncesiyle Arguvan'da lavanta bitkisinin ekimi gerçekleştirilerek üstün verim alındı.

Arguvan ilçesinin iklim şartlarının lavanta ekimine uygun olduğu, atıl durumdaki arazilerin kullanılması için önümüzdeki yıllarda ekim alanlarının daha da arttırılacağı bildirildi.

Malatya Büyükşehir ve Arguvan Belediyelerinin çalışmalarıyla oluşturulan 42 dönüm Lavanta Bahçesi önümüzdeki yıl arttırılacak. Bu bitkinin daha geniş alanlara ekimleri yapılarak, hasat döneminde toplanması ve işlenerek ilgili yerlere gönderilmesi noktasında önümüzdeki yıl çalışmalar sürecek.

Daha çok işlemeye uygun olmayan atıl arazilerin değerlendirilmesi açısından üretilen tıbbi aromatik bitkiler arasında yer alan lavantadan elde edilen ürün, dış ülkelere işlenmiş olarak satılabiliyor.

Aynı zamanda bir sanayi ürünü olan Lavanta, kozmetik sanayisinde kullanılıyor. Kozmetik sanayisinde kullanılan lavanta, yağlarıyla, kokularıyla çok değerli bir bitki olarak kayıtlara geçmiş durumda. - MALATYA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Susuz topraklarda lavanta verimi - Son Dakika

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