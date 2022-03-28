Süt üreticileri çiğ süt tavsiye satış fiyatında artış talep etti - Son Dakika
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Süt üreticileri çiğ süt tavsiye satış fiyatında artış talep etti

28.03.2022 12:24
Süt üreticileri çiğ süt tavsiye satış fiyatında artış talep etti

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), maliyetlerdeki hızlı artış sebebiyle çiğ süt tavsiye satış fiyatında artışa gidilmesi talebinde bulundu.

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), maliyetlerdeki hızlı artış sebebiyle çiğ süt tavsiye satış fiyatında artışa gidilmesi talebinde bulundu.

Dernekten yapılan açıklamada, süt üreticilerinin yıllardır zarar ettiği belirtildi.

Gıda güvenliğinin öneminin Kovid-19 salgınının yanı sıra Rusya- Ukrayna savaşı sebebiyle herkes tarafından anlaşıldığına işaret edilen açıklamada, tüm zorluklara rağmen üretime devam etmeye çalışan üreticinin, artan maliyetler karşısında ineklerini kesmek zorunda kaldığı bildirildi.

Açıklamada, tüm girdi ve ham madde fiyatları zamlanırken süt fiyatı sabit tutularak gıda enflasyonunun kontrol edilemeyeceğine işaret edilerek, üretim düşüşünün sanılanın aksine fiyatın daha da artmasına sebep olacağı aktarıldı.

Süt fiyatının sanayici değil, üretici tarafından belirlenmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üretici ağır maliyet baskısı altında ezilmektedir ve işi bırakma eğilimindedir. Bunun sonucunda ise süt inekleri kesime gitmektedir. Süt ve et ürünlerinde öngörülemez şekilde seyreden maliyetler sonucu hem üretici hem tüketici mağduriyet yaşamaktadır. Talebimiz nettir, süt fiyatı maliyet artışına paralel olarak yem/süt paritesinin 1,5 seviyesini koruyacak şekilde belirlenmeli ve sürdürülebilir sınırlara bağlanmalıdır."

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Damızlık, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Süt üreticileri çiğ süt tavsiye satış fiyatında artış talep etti - Son Dakika


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