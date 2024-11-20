Suudi Arabistan'dan 500 Milyar Dolar Turizm Yatırımı - Son Dakika
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Ekonomi

Suudi Arabistan'dan 500 Milyar Dolar Turizm Yatırımı

Suudi Arabistan, 2030'a kadar turizm için 500 milyar dolarlık yatırım yapmayı hedefliyor.

20.11.2024 16:16
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Suudi Arabistan, 15 yıl içinde turizm sektörüne 500 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.

Suudi Arabistan Turizm Bakanı Ahmed el-Hatip, başkent Riyad'da bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ülkesinin turizm alanındaki planlarını anlattı.

Ülkesinin 2030 itibarıyla çeşitli projeler aracılığıyla dünyadaki en büyük 7. dış turizm destinasyonu olacağını belirten Turizm Bakanı, "Suudi Arabistan gelecek 15 yıl içinde turizm sektörüne 500 milyar doları aşan yatırımlar yapmayı planlıyor." dedi.

Yatırımların amaçlarına değinen Hatip, yeni turizm şablonlarının oluşturulacağını ve altyapının yerli içeriğini artırarak turizm endüstrisinin yerelleştirileceğini ifade etti.

Hatip, ülkesinin en önemli turizm kaynağının "inanç turizmi" olduğunu belirterek, macera, plaj, çöl, su, tarih ve spor turizmini de hayata geçirecek yeni tesislerin inşa edilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Ekonomi, Turizm, riyad, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Suudi Arabistan'dan 500 Milyar Dolar Turizm Yatırımı - Son Dakika

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