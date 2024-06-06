Swap Hariç Net Rezervler Pozitife Döndü - Son Dakika
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Ekonomi

Swap Hariç Net Rezervler Pozitife Döndü

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin swap hariç net rezervlerinin 2020 yılı mart ayından sonra ilk defa pozitife döndüğünü açıkladı. Son 2 ayda swap hariç net rezervler 67 milyar dolar artarken, brüt rezervler ise 143,6 milyar dolara ulaştı. Bakan Şimşek, rezervlerin daha da artırılması için yeşil dönüşüm, enerji verimliliği ve yeni sanayi politikalarının önemine vurgu yaptı.

06.06.2024 16:05
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HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü. Son 2 ayda swap hariç net rezervler 67 milyar dolar arttı. Brüt rezervler ise 143,6 milyar dolara ulaştı" dedi.

Bakan Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dış şoklara karşı dayanıklılığımız daha da artıyor. Rezervlerimiz ve makro finansal istikrarımız güçleniyor. Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü. Son 2 ayda swap hariç net rezervler 67 milyar dolar arttı. Brüt rezervler ise 143,6 milyar dolara ulaştı. Rezervlerimizin daha da artırılması için yeşil dönüşüm, enerji verimliliği ve yeni sanayi politikalarıyla sürdürülebilir cari açığa ulaşılması, doğrudan yabancı yatırımları artırmaya yönelik politikalar ve sermaye benzeri dış kaynağa erişim önem arz etmektedir. Bunu da programı kararlılıkla uygulayarak başaracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Swap Hariç Net Rezervler Pozitife Döndü - Son Dakika

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