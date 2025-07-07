SYS Grup, CCS 2025\'te İlk Canlı Atışı Gerçekleştirdi

Samsun Yurt Savunma (SYS Grup) ekosistemi, tüm ürün portföyü ile Close Combat Symposium (CCS) 2025'e katılıp 30x113 mm orta kalibre topla Birleşik Krallık'ta ilk kez canlı atış gerçekleştirdi.

CANiK'i de bünyesinde bulunduran Samsun Yurt Savunma (SYS Grup), uluslararası tanıtım faaliyetleri kapsamında Birleşik Krallık'ta önemli bir yetenek gösterimi yaptı. SYS Grup, 1-3 Temmuz 2025 tarihlerinde Birleşik Krallık'ın en prestijli savunma etkinliklerinden Close Combat Symposium (CCS) 2025'e katıldı. CCS 2025, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı tedarik otoriteleri, NATO ve partner ülke delegasyonları, araştırma enstitüleri ve sistem entegratörlerini bir araya getirdi. SYS Grup, bu platformda ürünlerinin saha performansını sergileyerek Birleşik Krallık ve küresel savunma sanayiindeki lider konumunu pekiştirdi.

CANiK'in "Five- Star Plus" sponsoru olduğu etkinlikte, SYS Grup ekosisteminde yer alan CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS, tüm ürün portföyünü sergileyerek hafif silahlardan orta kalibre silahlara ve uzaktan kumandalı atış kontrol sistemlerine uzanan geniş portföylerini "tek çatı altında bütüncül çözüm" vizyonuyla tanıttı.

AEI Systems'in VENOM LR 30113 mm orta kalibre topu, TRAKON 30 Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) ile NMS UK'nin Dragon 44 taktik tekerlekli zırhlı muharebe aracına entegre edilerek Birleşik Krallık'ta sergilendi ve bu sempozyumda ilk kez 30mm bir sistem canlı atış yaptı. Litvanya'daki saha gösterimlerinde yoğun ilgi gören 30113 mm sistem, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı (UK MOD) ve uluslararası tedarik heyetlerine gerçek saha performansını gösterdi. Nurol Makina'nın Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren şirketi NMS UK tarafından Birleşik Krallık'a özel tasarlanan Dragon 44 aracı, VENOM LR 30113 mm ve TRAKON 30 ile birleştiğinde yüzde 100 İngiliz yapımı olan platform ve silah sistemi, kullanıcılarına üstün mobilite ve ateş gücü sağladı. Etkinlikte ayrıca M2 QCB, M2F ve M3 ağır makineli tüfekler ve CANiK tabancalarının canlı atış gösterileri de gerçekleştirildi.

VENOM LR 30113 mm top, dünyanın en düşük geri tepmeli ve ayarlanabilir atım hızlı topu olarak 4x4 taktik araçlardan, deniz platformlarına geniş bir kullanım yelpazesi sunuyor. VENOM LR, ayrıca Avrupa ve ABD yapımı tüm 30113 mm mühimmatlarla uyumlu yapısıyla küresel pazarlarda tedarik avantajı sağlıyor. Sempozyumda Birleşik Krallık'ın Apache Helikopteri programında kullanılan General Dynamics yapımı M788 mühimmatı ile atış yapıldı ve Krallık envanterinde bulunan mühimmatların bu silah sisteminde de kullanılabildiği gösterildi.

TRAKON 30 UKSS, otonom stabilizasyon ve iki eksende tam senkronize top-optik sistemiyle asimetrik tehditlere karşı yüksek doğruluk ve hızlı tepki süresiyle görev yapıyor. Ukrayna'da performansı kanıtlanan CANiK 12,7 mm ağır makineli tüfek ailesinin üyeleri M2 QCB, M2F ve M3; kara, deniz ve hava platformlarına yüksek ateş gücü sunuyor. Dünya çapında güvenlik güçleri tarafından tercih edilen CANiK'in 9mm tabanca ailesi ise ergonomik tasarımı ve yüksek performansıyla öne çıkıyor.

SYS Grup Genel Müdürü Utku Aral, Grup bünyesine 2022'de katılan İngiliz orta kalibre mühendislik mirasının temsilcisi olan AEI Systems'in sahip olduğu yeteneklerle oluşturdukları bütüncül çözümlerin günümüz savunma ihtiyaçlarına önemli katkı sağladıklarını söyledi. Bu kapsamda başta VENOM LR 30113 mm'nin TRAKON 30 UKSS'ye entegre edilmesi olmak üzere, sahada güç çarpanı oluşturacak entegrasyonlara imza attıklarını vurgulayan Aral, "Yürüttüğümüz çalışmalar sonunda VENOM LR 30113 mm'nin bu sempozyumda ilk kez canlı atışını gerçekleştirdik. Bu, vurguladığımız SYS ekosisteminin 'tasarla-üret-entegre et' kabiliyetinin somut göstergesidir. Bu ve benzeri projeler ile sahada fark oluşturan çözümler sunmaya, kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaya ve yeni sorumluluklar üstlenmeye devam edeceğiz" dedi.

AEI Systems Genel Müdürü Simon Angel "50 yılı aşkın İngiliz mühendislik mirasımızı SYS Grup'un küresel vizyonu ile birleştirerek günümüz ihtiyaçlarına uygun, yeni nesil bir sistemi sunuyoruz. Bu ekosistem hem teknolojik üstünlük sağlıyor hem de modern savunma ihtiyaçlarına yönelik esnek, güvenilir ve etkili sistemlerin küresel pazara sunulmasına kapı açıyor" diye konuştu. - İSTANBUL