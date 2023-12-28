TAB Başkanı: Arı ürünleri üretimi gelecek yıl daha popüler olacak

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, bal dışı polen, arı sütü, arı ekmeği, propolis ve arı zehri gibi ürünlerin üretiminin gelecek yıl daha popüler hale geleceğini belirterek, "Bu nedenle arıcılarımıza arı ürünü üretimini çeşitlendirme konusunda gerekli desteklerin verilmesi, arıcılığı daha cazip ve sürdürülebilir kılacaktır." dedi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 8,9 milyon arılı kovan, 118 bin ton bal üretimiyle dünyada ikinci sırada yer aldığını söyledi.

TAB'ın 79 ilde toplam 70 bin 741 üyeyle faaliyetlerini sürdüren bir sivil toplum örgütü olduğunu vurgulayan Şahin, arıcılığın temel sorunlarının çözümünde ve dünya arıcılığına entegrasyonda kamu, üniversiteler ve sektör paydaşlarıyla işbirliği yaptıklarını anlattı.

Şahin, jeolojik yapı, çeşitli iklim koşulları, zengin flora ve dünyadaki bal arı ırklarının yüzde 22'sini barındırma gibi özelliklerin Türkiye'yi farklı bir konuma getirdiğini ifade etti.

Türkiye'de arıcıların üretim yapabilmek için 9 ay boyunca farklı yöreleri dolaştığını aktaran Şahin, arıcıların yüzde 75'inin bu şekilde "gezginci arıcılık" yaptığını dile getirdi.

İklim krizi bal üretimini olumsuz etkiledi

Şahin, bu yıl girdi maliyetlerinin artmasının gezginci arıcılığı olumsuz etkilediğinin altını çizerek, "Arıcı istediği yörelere gidememiş ve bal üretimi de bundan olumsuz etkilemiştir. Ayrıca iklim krizinden dolayı düzensiz yağışlar ve aşırı sıcaklar nedeniyle arılar doğadan yeterince faydalanamamış, bu sebeple çiçek ballarında rekolte yüzde 25'e yakın düşmüştür." diye konuştu.

Son 3 yıldır sorun yaşanan çam balında yeterli üretimin yapılmasının arıcıların iyi bir üretim sezonu geçirmesini sağladığını belirten Şahin, ancak arıcıların pazarlama sorunu yaşadığını söyledi.

"Destek verildiği takdirde sektörümüz gelecek yıl daha ileriye gidecektir"

???????Sürdürülebilirlik konusunda ekonomik, doğal engeller olsa dahi dinamik bir arıcılık sektörüne sahip Türkiye'nin gelecek yıl gücünden bir şey kaybetmeyeceğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, doğa şartları müsaade ettiği müddetçe dünya konjonktüründeki yerini koruyacaktır. Destek verildiği takdirde sektörümüz gelecek yıl daha ileriye gidecektir. Bal dışı polen, arı sütü, arı ekmeği, propolis ve arı zehri gibi ürünlerin üretimi, daha popüler hale gelecektir. Bu nedenle arıcılarımıza arı ürünü üretimini çeşitlendirme konusunda da gerekli desteklerin verilmesi, arıcılığı daha cazip ve sürdürülebilir kılacaktır. Arının ekosistemde tüm canlılarla yaptığı tozlaşmanın önemini kavrayarak, arıcıya ve arı ürünlerine yeterli desteğin verilmesi önemlidir."

Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye Arıcılık Haritası'nda yer alan 2022 verilerine göre, Türkiye'de toplam 95 bin 386 üretici, 8 milyon 984 bin 676 kovan, 118 bin 297 ton bal üretimi varken kovan başına verim 13,2 kilogram seviyesinde bulunuyor.