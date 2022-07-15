TAB Başkanı Ziya Şahin Orman Bakan Kirişçi ile görüştü

Türkiye Arıcılar Birliği (TAB) Genel Başkanı Ziya Şahin, MAYBİR Başkanı Veli Türk ve MAYBİR Yönetim Kurulu Üyeleri ile Datça'da kontrol altına alınan yangın bölgesini ziyaret ederek, yangında kovanları yanan Arıcı Hüseyin Korkmaz ve diğer arıcılara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaretlerin ardından TAB Genel Başkanımız Ziya Şahin, yangın bölgesinde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile Datça Emecik Orman İşletme Şefliğinde bir süre görüştü. Görüşmede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri ve diğer yetkililer yer aldı.

TAB Genel Başkanı Ziya Şahin, Marmaris yangınında Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye geçen yıl yanan orman alanları ile ilgili olarak arıcılık sektörü adına yapılması gereken çalışmaları ve alınması gereken önlemleri anlatmıştı. Arıcıların sorunları ile yakından ilgilenen Bakan Kirişçi, TAB Başkanı Ziya Şahin'in çözüm önerilerini olumlu bulduğunu ve arıcılar için ne yapılması gerekiyorsa yapacaklarını ifade etti.

Türkiye Arıcılar Birliği Genel Başkanı Ziya Şahin, Tarım ve Orman Bakanına, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerine ve yangına müdahale eden tüm ekiplere gösterdikleri olağanüstü çabadan dolayı çok teşekkür etti. - MUĞLA