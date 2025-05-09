TACCI'den Türkiye, Pakistan ve ABD İçin Ticaret Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TACCI'den Türkiye, Pakistan ve ABD İçin Ticaret Etkinliği

TACCI\'den Türkiye, Pakistan ve ABD İçin Ticaret Etkinliği

TACCI, Türkiye, Pakistan ve ABD arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek için New York'ta etkinlik düzenledi.

09.05.2025 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW Türk-Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (TACCI), Türkiye, Pakistan ve ABD arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek ve ülkeler arasında olası fırsatları değerlendirmek amacıyla New York'ta etkinlik düzenledi.

Pakistan Başkonsolosluğu Ticaret ve Yatırım Bölümü işbirliğiyle Pakistan Evi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Pakistan'ın New York Başkonsolosu Aamer Ahmed Atozai, Ticaret ve Yatırım Müşaviri Adnan Mahmood Awan, TACCI Başkanı Ali Koçak ve New York Ticaret Odası Başkanı Mark Jaffe'nin yanı sıra ticaret odalarından temsilciler, bürokratlar ve iş insanları katıldı.

Başkonsolos Atozai, buradaki konuşmasında, Pakistan ve Türkiye'nin tarih, kültür, karşılıklı anlayış ve saygıya dayanan dost ülkeler olduğunu belirterek, ABD'nin de ülkelerinin en büyük ihracat pazarı ve önemli bir yatırım ortağı olduğunu ifade etti.

Bu ilişkileri yapıcı üçlü diyalog çerçevesinde bir araya getirmenin zamanının geldiğini belirten Atozai, tekstilden fintech ve lojistiğe kadar kapsamlı işbirlikleri imkanı bulunduğunu söyledi.

Ticaret ve Yatırım Müşaviri Awan da etkinliğin ticaret savaşlarının gündeme geldiği bir dönemde düzenlendiğine işaret ederek, etkinlikte bu konuların yanı sıra işbirliklerinin nasıl ileriye taşınabileceğinin konuşulacağını belirtti.

Awan, Türkiye, Pakistan ve ABD arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinden 3 ülkenin de fayda göreceğini vurguladı.

TACCI Başkanı Koçak, etkinliğin temasının "Ekonomik Köprüler Kurmak" olduğunu ifade ederek, Türkiye ile Pakistan arasındaki kardeşliği stratejik ekonomik işbirliğine dönüştürme zamanının geldiğini söyledi.

Koçak, "ABD'deki ortaklarımızın güçlü katılımıyla, ticaret, yatırım, inovasyon ve girişimcilik yoluyla iyi niyeti eyleme dönüştürmeyi hedefliyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından 3 ülke arasındaki ekonomik işbirliğini ileriye taşımaya yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Etkinlikte katılımcılar, ülkeler arasındaki ticari işbirliği fırsatlarına yönelik bilgi alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Etkinlikler, Pakistan, Ekonomi, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TACCI'den Türkiye, Pakistan ve ABD İçin Ticaret Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü sürücüden ilginç savunma: Ehliyetimi size verdim Alkollü sürücüden ilginç savunma: Ehliyetimi size verdim
Çocuklarıyla makyaj videosu çeken kadına tepki yağdı: Para için çocuklarını kullanıyor Çocuklarıyla makyaj videosu çeken kadına tepki yağdı: Para için çocuklarını kullanıyor
112’ye asılsız ihbarda bulunanlar yandı Cezası artırıldı 112'ye asılsız ihbarda bulunanlar yandı! Cezası artırıldı
UEFA Konferans Ligi’nde finalin adı belli oldu UEFA Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu
Kartalkaya’daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı Kartalkaya'daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:55
Fenerbahçe’de Tadic ve Talisca arasında gerginlik
Fenerbahçe'de Tadic ve Talisca arasında gerginlik
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
19:05
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
08:44
Ali Koç’un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
08:37
Erbakan yeni ittifak için tek partinin ismini verdi: Aynı çizgideyiz
Erbakan yeni ittifak için tek partinin ismini verdi: Aynı çizgideyiz
08:25
Çin’den sonra ABD’ye bir büyük darbe daha
Çin'den sonra ABD'ye bir büyük darbe daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2025 21:17:52. #7.12#
SON DAKİKA: TACCI'den Türkiye, Pakistan ve ABD İçin Ticaret Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.