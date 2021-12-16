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Tacikistan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kabir'den iş birliği çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Tacikistan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kabir'den iş birliği çağrısı Açıklaması

16.12.2021 10:33
Tacikistan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kabir'den iş birliği çağrısı Açıklaması

Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sherali Kabir, Türk yatırımcılara iş birliği çağrısında bulunarak, "ASO 2. OSB gibi bir sanayi bölgesini Tacikistan'da birlikte kurabiliriz, 6 bin çeşit üretimimizi Avrupa Birliği'nin 500 milyona yakın nüfusuna gümrüksüz gönderebiliriz.

Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sherali Kabir, Türk yatırımcılara iş birliği çağrısında bulunarak, "ASO 2. OSB gibi bir sanayi bölgesini Tacikistan'da birlikte kurabiliriz, 6 bin çeşit üretimimizi Avrupa Birliği'nin 500 milyona yakın nüfusuna gümrüksüz gönderebiliriz." ifadesini kullandı.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, Kabir, ASO 2. OSB'yi ziyaret etti. ASO Başkan Yardımcısı ve 2. OSB Başkanı Seyit Ardıç'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan ve bölgede yer alan bazı sanayiciler de bulundu.

Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sherali Kabir, benzer bir organize sanayi bölgesinin Tacikistan'a kurulması gerektiğini belirterek, "ASO 2. OSB gibi bir sanayi bölgesini Tacikistan'da birlikte kurabiliriz, 6 bin çeşit üretimimizi Avrupa Birliği'nin 500 milyona yakın nüfusuna gümrüksüz gönderebiliriz. Türkiye'deki yatırımcılar bizim sanayi bölgemize gelip orada yatırım yapsalar Tacikistan'da güçlerimizi birleştirerek, ham maddemizden kullanarak bölgede bir iş birliği potansiyelimiz çok geniş. Pazarımız da çok büyük. Onu kullanarak iş birliği çerçevesinde yolumuza devam edebiliriz." değerlendirmelerinde bulundu.

ASO Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç da Türkiye'nin, hızla büyüyen, dünya ile ekonomik alanda hızla bütünleşmesini sürdüren 80 milyonu aşan nüfusuyla yatırımcıya geniş imkanlar sunan büyük pazar olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Özellikle deniz ve kara yollarının yanı sıra, coğrafi konumunun pek çok bölgeye rahatlıkla ulaşım kurmaya imkan vermesi, ülkemiz önemine daha derin bir boyut ve anlam kazandırmaktadır. İç pazarın büyüklüğü nedeniyle Türkiye hedef ve imkanları yüksek bir pazar konumundadır ve etki alanı olarak çok geniş bir coğrafyaya yayılmaktadır. Uluslararası ticarette ileriye dönük analizler Türkiye'nin ekonomisinin yükselişini göstermektir. Bu da ülkemize yatırım yapmayı düşünen yabancı yatırımcılar için bugün ve gelecek yıllarda büyük fırsatlar yaratacaktır."

Tacikistan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kabir'den iş birliği çağrısı Açıklaması
Tacikistan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kabir'den iş birliği çağrısı Açıklaması

Ankara Sanayi Odası, Avrupa Birliği, Türkiye, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tacikistan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kabir'den iş birliği çağrısı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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