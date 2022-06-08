Tahmazoğlu çiftçinin hasat sevincine ortak oldu - Son Dakika
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Tahmazoğlu çiftçinin hasat sevincine ortak oldu

08.06.2022 16:29
Tahmazoğlu çiftçinin hasat sevincine ortak oldu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçesi'ne bağlı Bostancık Köyü'nü ziyaret ederek çiftçinin hasat mutluluğuna ortak oldu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçesi'ne bağlı Bostancık Köyü'nü ziyaret ederek çiftçinin hasat mutluluğuna ortak oldu.

Üretimin artması ve ülke ekonomisinin gelişmesi anlamında çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine dev destekler sağlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, dağıtımını yaptığı tohumların hasadında da çiftçilerle bir araya gelerek, birlikte hasat yaptı. Bostancık Köyü'nü ziyaret eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu biçerdövere binerek çiftçilerin hasat sevincini birlikte yaşadı.

"Desteklerimiz sürüyor"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, tarımda verimin artması için desteklerin devam edeceğini belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak çiftçilerimize desteklerimiz aralıksız bir şekilde devam ediyor. Özellikle ekili alanları arttırmak adına çiftçimize arpa, buğday, mercimek, nohut ve gübre desteğinde bulunduk. Ayrıca çiftçilerimizin arazi yollarını yaptık. Hayvan yetiştiricilerimize yem, arılı kovan, tavuk, canlı hayvan desteğinde bulunduk. Daha önce yaptığımız arpa desteğinin şimdide hasat zamanı geldi ve çiftçimizin tarlasında hasadına birlikte iştirak ediyoruz. Allah bereketli eylesin. Bu yıl yağışların biraz az olmasıyla nedeniyle verimde düşüş var. Ancak Fırat'ın suyunu Şahinbey'e getirirsek çiftçilerimizin kuraklık riskini de tamamen ortadan kaldırmış olacağız. Çiftçilerimize bir kez daha hayırlı bereketli bir hasat yılı diliyorum" şeklinde konuştu.

"Verilen desteklerden memnunuz"

Başkan Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte tarlasında hasat yapan çiftçi Veli Doğan, "Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu bizlere gübre ve tohum desteğinde bulundu. Verilen tohumların hepsi çok kaliteli ve verimli. Bu yıl Nisan yağışlarının az olması nedeni verimde düşüklük oldu. Ancak dağıtılan ürünlerin kalitesinden çok memnunuz. Başkanımızın verdiği destekler olmasaydı maliyetler bizim için çok daha fazla olacaktı. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na bir kez daha çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Tahmazoğlu çiftçinin hasat sevincine ortak oldu
Tahmazoğlu çiftçinin hasat sevincine ortak oldu
Tahmazoğlu çiftçinin hasat sevincine ortak oldu
Tahmazoğlu çiftçinin hasat sevincine ortak oldu

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Çiftçilere silajlık mısır desteği Çiftçilere silajlık mısır desteği Çevre için yürüdüler Çevre için yürüdüler
Kaynak: İHA

Şahinbey Belediyesi, Togo Cumhuriyeti, Şahinbey, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tahmazoğlu çiftçinin hasat sevincine ortak oldu - Son Dakika

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