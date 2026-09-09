Talas’ta dev yatırım fırsatı

Talas'ta yatırımcıların dikkatini çekecek önemli bir taşınmaz satışa çıkıyor. Cemil Baba tramvay son durağı yakınında, Harman Mahallesi'nde bulunan 7 bin 101 metrekarelik ticaret alanı, Talas Belediyesi tarafından 399 milyon TL muhammen bedelle ihaleye çıkarılıyor. Ticari yatırım için önemli bir fırsat sunan taşınmazın ihalesi, 24 Eylül 2026 Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Konumuyla dikkat çekiyor

Talas Belediyesinin mülkiyetindeki 4912 ada 1 parselde yer alan 7 bin 101 metrekarelik ticaret alanı, Cemil Baba tramvay son durağına yakın konumuyla yatırımcıların radarına girecek. Taşınmazın satışı, Belediye Meclis Salonunda encümen huzurunda kapalı teklif usulüyle yapılacak.

Yüzde 40 peşin, 12 taksit imkanı

İhalede yatırımcılara ödeme kolaylığı da sağlanıyor. Taşınmaz bedeli peşin ödenebileceği gibi taksitli olarak da verilebilecek. Taksitli ödeme tercih edilmesi halinde bedelin yüzde 40'ı peşin, kalan tutar ise en fazla iki yıl içerisinde ve 12 taksite kadar ödenebilecek.

Detaylı bilgi

İhale şartları ve taşınmaza ilişkin ayrıntılı bilgilere Talas Belediyesinin resmi internet sitesinden ulaşılabilecek. Detaylı bilgi Talas Belediyesi Gelirler Müdürlüğünden alınabilecek. İhale hakkında bilgi almak isteyenler 437 00 54-55 numaralı telefonlardan, 5140-5141-5142 dahili hatları üzerinden yetkililere ulaşabilecek. İhale şartları ve satışa ilişkin ayrıntılar www.talas.bel.tr adresinde yer alıyor.