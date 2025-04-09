Tarife Artışları Kripto Piyasalarını Etkiliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Tarife Artışları Kripto Piyasalarını Etkiliyor

Richard Teng, yeni tarifelerin kripto varlıklar üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

09.04.2025 16:16
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Binance Üst Yöneticisi (CEO) Richard Teng, Binance Research'ün hazırladığı "Tarife Artışı ve Kripto Piyasaları: Etki Analizi" başlıklı rapor üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Şirketten yapılan açıklamada paylaşılan Binance'ın araştırma kolu olan Binance Research'ün raporuna göre, ABD'nin 1930'lardan bu yana uyguladığı en agresif gümrük tarifelerinin ve buna karşı küresel çapta alınan önlemlerin makroekonomik şartları nasıl etkilediğini inceliyor.

Raporda yatırımcıların duyarlılığındaki değişimler, kripto piyasalarının kısa vadeli tepkileri ve Bitcoin ile diğer dijital varlıkların küresel ekonomik belirsizlik içinde koruma işlevini yeniden üstlenip üstlenemeyeceği sorgulanıyor.

Buna göre, ABD'nin 2025'te hayata geçirdiği yeni tarifeler, 1930'lardaki Büyük Buhran döneminden itibaren görülen en yüksek seviyelere ulaştı. Ortalama tarife oranı 2024'teki yüzde 2,5 seviyelerinden yüzde 18,8'e yükselirken, Çin'e uygulanan tarife oranı toplamda yüzde 54'e kadar çıkmış durumda. Vietnam gibi diğer büyük ticaret ortakları da yüksek tarifelerle karşı karşıya kaldı.

Tarifelerin etkisiyle yatırımcı duyarlılığı bozuldu ve piyasalarda riskten kaçış hareketleri hız kazandı. Ocak ayındaki zirvesinden bu yana toplam kripto varlık piyasasının değerinde yaklaşık yüzde 25,9 düşüş yaşandı ve bu kayıplar yaklaşık 1 trilyon dolara ulaştı.

Bitcoin yüzde 19 değer kaybederken, Ethereum'da yüzde 44'lük bir düşüş yaşandı. Meme coin'ler ve yapay zeka token'ları gibi risk seviyesi yüksek varlık kategorileri ise yüzde 50'yi aşan düşüşler yaşadı.

Geleneksel güvenli liman olarak görülen varlıklara olan talep, küresel piyasalarda belirsizliğin derinleşmesiyle birlikte arttı. Altın fiyatları yüzde 10,3 değer kazandı ve yüzde 58'lik yatırımcı kesiminin tercih ettiği başlıca güvenli liman olarak öne çıktı.

"Kripto varlıklara yönelik ilgiyi hızlandırabilir"

Tarifeler, piyasalardaki volatiliteyi de yükseltti. Bitcoin'in gerçekleşmiş bir aylık volatilitesi yüzde 70'in üzerine çıkarken Ethereum'da bu oran yüzde 100'ü aştı. Piyasalar, beklenmedik politik açıklamalara karşı hassas hale geldi.

Yükselen tarifeler ekonomide stagflasyon riski yarattı ve ABD Merkez Bankasının (FED) politika tercihleri belirsizleşti. Enflasyon beklentilerinin yükselmesi ve ekonomik büyümenin yavaşlaması, FED'i karmaşık bir ekonomik çıkmaza soktu ve bu durum piyasalarda belirsizliği artırdı.

???????Açıklamada görüşlerine yer verilen Teng, ticarette korumacılığın yeniden yükselişe geçmesinin, küresel piyasalarda önemli bir volatilite yarattığını ve kripto piyasalarının da bu durumdan muaf olmadığını belirtti.

Teng, kısa vadede bu tür makro belirsizliklerin, genellikle yatırımcıların riskten kaçınma eğilimini tetiklediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yatırımcılar büyüme, para politikaları ve ticaret konularında netlik beklerken yatırımlarını geri çekiyor. Ancak daha uzun vadede bu ortam, kripto varlıklara yönelik ilgiyi hızlandırabilir. Birçok uzun vadeli yatırımcı, ekonomik stres dönemlerinde ve politika dinamiklerinin değiştiği koşullarda Bitcoin ile diğer dijital varlıkları dayanıklı bir değer deposu olarak görmeye devam ediyor."

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Kaynak: AA

Richard Teng, Teknoloji, Ekonomi, Finans, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarife Artışları Kripto Piyasalarını Etkiliyor - Son Dakika

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