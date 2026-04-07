Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun - Son Dakika
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun

Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
07.04.2026 16:05
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Hürmüz Boğazı krizi giderek derinleşirken petrol fiyatlarını da artmaya devam ediyor. Dün iptal edilen akaryakıt zammı bu gece yarısından uygulanacak. Bu kapsamda 7 TL 80 kuruş, benzine ise 60 kuruş zam yapıldı. Gece yarısı yapılacak zamla birlikte motorin fiyatı 85 lirayı aşacak, 60 litrelik depo maliyeti yaklaşık 460 lira artacak.

Motorin ve benzine yapılacak zamla birlikte fiyatlar rekor seviyelere çıkacak; özellikle motorindeki artış Cumhuriyet tarihinin en yüksek zamlarından biri olarak kayıtlara geçecek.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarını sert şekilde etkilemeye devam ediyor. Edinilen bilgilere göre motorinin litresine 7 lira 80 kuruş, benzine ise 2 lira 29 kuruş zam yapılması bekleniyor. Zamlı fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.

BENZİNDE ARTIŞ SINIRLI KALACAK

Benzinde uygulanan eşel mobil sistemi nedeniyle zam oranının tamamı pompaya yansımayacak. Bu kapsamda 2 lira 29 kuruşluk artışın yaklaşık 60 kuruşluk kısmının fiyatlara yansıması bekleniyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE FİYATLAR UÇUYOR

Zam sonrası akaryakıt fiyatlarının büyükşehirlerde dikkat çekici seviyelere ulaşması bekleniyor. Buna göre benzinin litre fiyatının İstanbul’da 63,17 lira, Ankara’da 64,14 lira, İzmir’de 64,42 lira, doğu illerinde ise 65,77 lira seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.

Motorinde ise fiyatların İstanbul’da 85,27 lira, Ankara’da 86,40 lira, İzmir’de 86,67 lira ve doğu illerinde yaklaşık 88 liraya yükselmesi bekleniyor.

DEPO DOLDURMA MALİYETİ ARTIYOR

Motorine yapılacak zam, araç sahiplerinin maliyetini doğrudan etkileyecek. Ortalama 60 litrelik bir depo, zam sonrası yaklaşık 460 lira daha yüksek maliyetle doldurulacak.

Son Dakika Ekonomi Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Deniz Memis Deniz Memis:
    yazdığımız gibi iptal kararı en fazla iki gün demiştik 25 1 Yanıtla
    eads2389 eads2389:
    2 gün çok 24 saat sürmedi ya bu nasıl eşel mobil sistemi anlamadık ki 3 0
  • Metin şen Metin şen:
    makarnacılar düşünsün 16 6 Yanıtla
    Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    Petrolu sadece makarnacılar almıyor onların yüzünde bizlerde eziliyoruz 6 7
    Alper Elma Alper Elma:
    malmisin ne alakası var tepeden tırnağa herkes etkilenecek ulaşım gıda yiyecek içecek ve sininngibi mallara zam gelecek 7 1
  • Oğuzhan Aydoğdu Oğuzhan Aydoğdu:
    Gabardan çıkan günlük 70 bin varil yani aylık 20800 varil petrol nerede?? 12 1 Yanıtla
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    bize gabardı :) 0 0
  • Osman GÖKALP Osman GÖKALP:
    iran yanıbaşımızda ırak yanıbaşımızda ikiside bizi dost görüyor istesek gemi gemi yakıt alırız ama bilin bakalım kim izn vermiyor 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16:52
İran’dan ABD’ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
İran'dan ABD'ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
16:48
Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık yanacak Arda Güler için son karar çıktı
Şampiyonlar Ligi'nde bu gece ortalık yanacak! Arda Güler için son karar çıktı
16:23
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
15:56
Trump “İran bu gece yok olacak“ dedi, Devrim Muhafızları’ndan aynı sertlikte yanıt geldi
Trump "İran bu gece yok olacak" dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi
15:12
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
14:49
CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan başkana sahip çıktı: Onunla gurur duyuyoruz
CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan başkana sahip çıktı: Onunla gurur duyuyoruz
14:41
Tom Barrack’tan İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin açıklama
Tom Barrack'tan İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin açıklama
13:49
MURBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan taciz suçundan tutuklandı
MURBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan taciz suçundan tutuklandı
13:25
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi Kimlikleri belli oldu
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu
SON DAKİKA: Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun - Son Dakika
