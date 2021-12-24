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Tarihi Sur ilçesini kestane kokusu sardı, satıcıların yüzü güldü - Son Dakika

Tarihi Sur ilçesini kestane kokusu sardı, satıcıların yüzü güldü

24.12.2021 11:32
Tarihi Sur ilçesini kestane kokusu sardı, satıcıların yüzü güldü

DİYARBAKIR (İHA) – Kış aylarının vazgeçilmezi kestanenin kokusu Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinin sokaklarını sardı.

DİYARBAKIR (İHA) – Kış aylarının vazgeçilmezi kestanenin kokusu Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinin sokaklarını sardı. Vatandaşların kestaneyi tercih etmesi ise satıcıların yüzünü güldürürken Çin kestanesine karşı da uyarıda bulundu.

Kışın vazgeçilmezlerinden olan kestane, cadde ve sokak köşelerine kurulan ocaklarda yerini almaya başladı. Satıcılar, satışlardan memnun olduklarını belirtirken yerli kestane tercih ettiklerini ve vatandaşı, kilosu 30-40 lira arası olan Çin kestanesine karşı uyardı. Kestane satıcısı Zeki Gezer, 10 yılda bir kestanede mahsulün az olduğunu ve bu sene sel yağışlarından dolayı Sinop ve Kastamonu kestanesinin hasadının az olduğunu aktardı. Gezer, yerli kuzu kestanenin çiğ fiyatının 70 liradan, pişmiş ise kilosu 120, 100 gramının 12 liradan satışa sunulduğunu söyledi.

Vatandaşların kış aylarında kestaneyi çok tercih ettiğini ifade eden Zeki Gezer, 34 yıldır geçimini kestane satarak sağladığını belirtti. Satışlardan çok memnun olduğunu dile getiren Gezer, "34 yıldır kestane satıyorum, her kış ayında buraya gelir tezgahımı kurar ve işe koyulurum. Kestane insanlar tarafından kış aylarında çok tercih edilen bir yiyecek. Satışlarımız iyi, çok şükür" dedi.

"Kanserojen madde içeren Çin kestanesine dikkat"

Kastamonu, Sinop ve Aydın'dan bir ay öncesinden kestane getirdiklerini ve kestanelerin çok daha güzel ve kaliteli olduğunu savunan Gezer, Çin kestanesine karşı uyarıda bulundu. Gezer, "Biz, önceden en kaliteli ve güzel kestanenin bulunduğu yerlere gidip kestanemizi alırız sonra insanlara sunarız. Şimdilere Çin'den getirilen uygun fiyat adı altında, genelde pazarda satışa sunulan kanserojen madde içeren bir kestane çeşidi. Çin kestanesi kötü kokusundan ve tadından anlaşılıyor. Lütfen, vatandaşlar bu kestaneden uzak dursun" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Tarihi Sur ilçesini kestane kokusu sardı, satıcıların yüzü güldü
Tarihi Sur ilçesini kestane kokusu sardı, satıcıların yüzü güldü
Tarihi Sur ilçesini kestane kokusu sardı, satıcıların yüzü güldü
Tarihi Sur ilçesini kestane kokusu sardı, satıcıların yüzü güldü
Tarihi Sur ilçesini kestane kokusu sardı, satıcıların yüzü güldü
Tarihi Sur ilçesini kestane kokusu sardı, satıcıların yüzü güldü
Tarihi Sur ilçesini kestane kokusu sardı, satıcıların yüzü güldü

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Çin Halk Cumhuriyeti, Diyarbakır, Kastamonu, Sur, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarihi Sur ilçesini kestane kokusu sardı, satıcıların yüzü güldü - Son Dakika Ekonomi


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