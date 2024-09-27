Tarım Bakanı Yumaklı, Gaziantep'te Çiftçilere Mazot Desteği Verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım Bakanı Yumaklı, Gaziantep'te Çiftçilere Mazot Desteği Verdi

Tarım Bakanı Yumaklı, Gaziantep\'te Çiftçilere Mazot Desteği Verdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziantep'te düzenlenen törende 43 bin 780 çiftçiye 4 milyon 342 bin 800 litre mazot dağıtımını başlattı. Yumaklı, Türkiye'nin gıda arz güvenliğini sağlamak için 7/24 çiftçilerin yanında olacaklarını belirtti.

27.09.2024 13:27  Güncelleme: 13:39
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziantep'te büyükşehir belediyesinin çiftçilere mazot dağıtım törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Yumaklı, "Türkiyemizin gıdasını güvence altına alanların 7/24 emrine amade şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bir dizi ziyaret ve program için Gaziantep bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, büyükşehir belediyesinin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı 43 bin 780 çiftçiye 4 milyon 342 bin 800 litre mazot dağıtım törenine katıldı. Programa büyükşehir belediye başkanı Fatma Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, ilçe belediye başkanları, kent protokolü, çitçiler ve vatandaşlar da katıldı.

"Bugün çiftçilerimize mazotla alakalı bir desteği burada hep birlikte başlatmış olacağız"

Törende konuşan Bakan İbrahim Yumaklı, "Bugün çiftçilerimize mazotla alakalı bir desteği burada hep birlikte başlatmış olacağız ama sadece bunlar değil. Elbette Bakanlığımızın siz kıymetli çiftçilerimize artık bu seneden itibaren 165 kalemde değil üç başlığa indirdiğimiz desteklerimizle beraber mazotun tamamını hangi ürünü üretiyorsa, gübresinin de yarısını verecek şekilde planladık. Bir öncekine göre eğer su kısıtı olan bir yerse bu neredeyse tamamı olmuş olacak. Biz yerel yönetimlerimizle, belediyelerimizle el ele omuz omuza sizlerin üretmesi için, ürettiğinizden sofraya kadar giden süreçte bütün aşamaları hep birlikte organize edeceğiz, destekleyeceğiz" dedi.

"Türkiyemizin gıdasını güvence altına alanların 7/24 emrine amade şekilde çalışmaya devam edeceğiz"

Bakan Yumaklı konuşmasının devamında, "Gaziantep gibi Türkiye tarımının çok çok önemli bir ilinde bugün bütün paydaşlarımızla, bütün taraflarla bir arada olmaktan hakikaten memnuniyet duyuyorum. Burada çok çok önemli üretimler var, hem bitkisel üretimde hem hayvansal üretimde Türkiye'ye örnek olacak üretim yapan çiftlikler var. Bundan sonrası için ne yapabiliriz asıl bizim amacımız gayemiz de bu. Başta sulama projeleri olmak üzere başta yine Gaziantep'imiz olmak üzere Türkiyemizin gıdasını güvence altına alan bütün illerimize 7/24 onların emrine amade bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Ben tekraren Türkiye'nin gıda arz güvenliği ile alakalı ter döken emek veren gayret sahneden kimler varsa çiftçisinden satıcısına yerel yönetiminden ilgili bütün birimlerine kadar kimler gayret gösteriyorsa teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Hazırlamış olduğumuz, milli tarım projesinin sonuna kadar arkasındayız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mazot desteği dağıtım programında yaptığı açılış konuşmasında katılımından dolayı Bakan İbrahim Yumaklı'ya teşekkür ederek, "Hazırlamış olduğumuz, doğduğumuz yerde doymak dediğimiz milli tarım projesinin sonuna kadar arkasındayız. Bereketli hilal gerçekten bereketlenecek. Bizim bütün gücümüzle çiftçimize ne istiyorlarsa veriyoruz. Tarımda muhtarlarımız da kadın çiftçilerimizde onların istediği her şeyi vererek huzurlarınıza geliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Tarım Bakanı Yumaklı, Gaziantep'te Çiftçilere Mazot Desteği Verdi - Son Dakika

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