Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Avrupa Birliği'ne (AB) giren ürünlerden hangilerinin reddedildiğine ilişkin bilgilerin de paylaşıldığı Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Sistemi'ne (RASFF) yapılan bildirimlerin son 5 yılda yüzde 74 azaldığını belirterek, "Bildirimi alan, reddedilen ürünleri mutlaka ama mutlaka kendileri imha etmeyip iade ediyorsa bizim tarafımızdan analize ve kontrole tabi tutuluyor." dedi.

Bakan Yumaklı, Akit Medya tarafından İstanbul Finans Merkezi'ndeki (İFM) Ziraat Kuleleri Oditoryumu'nda düzenlenen "Tarımda Milli Vizyon Zirvesi"nde konuştu.

Yumaklı, her bir vatandaşın güvenli gıdayı tüketmesinin en doğal hakkı olduğuna işaret ederek, bunun hiçbir şekilde kısıtlanamayacağını ve herhangi bir gerekçeyle farklı şekilde kullanılamayacağını söyledi.

Zararlılara karşı zirai ilaç kullanımının nasıl yapılacağının önemli olduğunu aktaran Yumaklı, "Zirai ilacı bir ziraat mühendisinin söylediği dozajda kullanmanız gerekir. Nasıl uygulanması gerekiyorsa o şekilde uygulamanız gerekir. Hangi periyotta uygulamanız gerekiyorsa buna göre uygulamanız gerekir." diye konuştu.

Bakan Yumaklı, bu konuda her zaman istenilen sonucun alınamadığını belirterek, "Dolayısıyla bunu kontrol altına almak için B-Reçete uygulaması getirdik. Temmuz ayından itibaren Türkiye'nin 81 ilinde bu uygulanacak. Yani sizin bir alanınız var, 10 dönümlük yere A ürününü ekiyorsunuz. O 10 dönümdeki A ürünü için uygun olan zirai ilacı alacaksınız ve kullanabileceksiniz. 100 dönüm için ilaç alamayacaksınız. B ürünü için olanı alamayacaksınız." şeklinde konuştu.

Gıdanın tüketim aşamasında da firmaların veya kurumların süreçteki bütün unsurlara birebir uymaları gerektiğinin altını çizen Yumaklı, bu kapsamda yürüttükleri denetimlere ilişkin bilgi verdi.

Yumaklı, "Geçtiğimiz yıl 1 milyon 300 binin üzerinde denetim yaptık. Bu yıl yanılmıyorsam şu ana kadar 1,2 milyondu en son ölçtüğümüz ve sene sonuna kadar bu rakamı da aşacağız. 2,6 milyar liralık idari para cezası kestik." açıklamasını yaptı.

Türk Gıda Kodeksi'nde de önemli yenilikler yaptıklarını anlatan Yumaklı, "Bütün vatandaşlarımızın hayatına değen 360 derecede bir sorumluluğu, üretim noktasından nihai noktada sofraya gelene kadarki bütün süreçlerinde Bakanlık olarak varız." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların duyarlılığının en büyük güçleri olduğunu belirten Yumaklı, bu kapsamda Güvenilir Gıda mobil uygulamasına ilişkin bilgi verdi. Yumaklı, "Herhangi bir uygunsuzlukla karşılaştığınızda bize çok kolaylıkla bildirebileceğiniz ilgili bölümler var orada. Yani son tüketim tarihi geçmiş bir ürünle karşılaştınız ya da hijyen açısından problemli bir şey var. 'Ben şimdi bunu kime nasıl bildireceğim?' diye düşünmenize gerek yok. Hemen bir dakika içerisinde onu bizim tarafımızdan incelemeye konu olacak şekilde bize bildirebilirsiniz." dedi.

"Türkiye'nin son 5 yılda RASFF bildirimlerindeki bildirim oranı yüzde 74 düştü"

Yumaklı, Türkiye'nin ihraç ettiği ürünlerin reddedilmesinin yalnızca zirai ilaç kullanımından kaynaklanmadığını, bürokratik nedenlerin ve paketleme aşamasında yaşanan sorunların da ürünlerin kontrol noktalarında reddedilmesine yol açabildiğini ifade etti.

Ülkelerin bu tür ürünleri tespit ettiklerinde büyük oranda kendi ülkelerinde imha ettiklerini vurgulayan Yumaklı, bu ürünlerin geri dönüşünün olmadığını anlattı.

Avrupa Birliği'ne (AB) giren ürünlere ilişkin ret bildirimlerinin de paylaşıldığı Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Sistemi'ne (RASFF) değinen Yumaklı, "Son 5 yılda özellikle bizim üzerinde hassasiyetle durmamızdan hareketle bu RASFF bildirimlerindeki bildirim oranı yüzde 74 düştü. Çünkü bunun üzerinde çok ciddi bir şekilde duruyoruz. Bildirimi alan, reddedilen ürünlerin mutlaka ama mutlaka kendileri imha etmeyip onu iade ediyorsa bizim tarafımızdan bir analize ve kontrole tabi tutuluyor. Eğer belirlenen oranlarda problemli bir ürün ise asla ve asla ülkeye sokulmuyor, bizim tarafımızdan da imha ediliyor. Başka bir ülkede sağlığa zararlı olduğu için kabul edilmeyen bir ürünün bizim ülkemizde satılmasının imkan ve ihtimali yoktur. Bütün ihraç etmiş olduğumuz ürünlerin içerisinde geri dönen ürünün oranı sadece binde bir. Yani oransal olarak da az." şeklinde konuştu.

"Türkiye ağaçlandırmada Avrupa'da birinci sırada"

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, orman yangınlarına işaret ederek, yangınlarda zarar gören alanların hızla ağaçlandırılmasını ve yeşil vatana kazandırılmasını ülke olarak anayasal güvence altına aldıklarını anımsattı.

Yumaklı, Bakanlık olarak her yıl ortalama 500 milyon civarında fidanı ve tohumu toprakla buluşturarak yeşil vatanı geliştirdiklerini belirterek, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) 2025 verilerine göre Türkiye'nin ağaçlandırmada Avrupa'da birinci, dünyada ise en çok ağaçlandırma yapan ülkeler arasında dördüncü sırada yer aldığını kaydetti.

En büyük başarının yangınların çıkmasını önlemek olduğunu ve bunun için büyük çaplı faaliyetlere gerek olmadığını anlatan Yumaklı, bu yıldan itibaren yapay zeka destekli risk analiz sistemini devreye aldıklarını söyledi.

Yumaklı, 2026'daki başarıda hava şartlarının çok büyük etkisi olduğunu vurgulayarak, "Bu kullanmış olduğumuz sistemin de çok önemli etkisi var. Biz yüzdelerini de tahmin ederek ülkenin hangi köşesinde orman yangını riski var, onu önümüzdeki bir hafta sürede büyük oranda yani yüzde 90'lar civarında doğru tahminleyen bir sistemi kullanıyoruz. Bütün hava ve kara araçlarımızı da oralara yönlendiriyoruz. Bu seneki orman yangınlarının nispeten daha düşük olmasının altındaki temel sebep de bu." diye konuştu.

"Tüketicimizin makul fiyatla ürün elde etmesini ve tüketmesini sağlamaya gayret ediyoruz"

Yumaklı, gıda fiyatlarına değinerek, Bakanlık olarak öncelikli hedeflerinin ülkede herhangi bir ürünün eksikliğinin yaşanmaması olduğunu vurguladı.

İkinci önceliklerinin ise üreticilerin tarımsal girdilere kolaylıkla ve rahatlıkla ulaşabilmesi olduğunu anlatan Yumaklı, "Çünkü tarımsal girdi aslında tarımsal üretim için bizim kendi kaynaklarımızın kullanıldığı bir faaliyet olmakla birlikte tarımsal girdiler belli bölüm itibarıyla özellikle gübrede, bu kaynakların bizde olmaması sebebiyle, ülkemizde olmaması sebebiyle dışa bağımlı olduğumuz bir husus. Dolayısıyla burada ikinci husus da üreticilerimizin fiyattan bağımsız olarak girdilere rahat bir şekilde ulaşabilmelerini sağlama. Üçüncüsü de üretilen ürünlerin üreticilerimiz için güvenilir ve kaliteli bir şekilde onların tüketimine sunulabilecek noktaya gitmesini sağlama. Dördüncü husus ise tüketicilerimizin uygun fiyatla ürünü tüketebilmelerini sağlama." bilgisini verdi.

Ticaret Bakanlığı ile görev ve sorumluluk alanlarının kesiştiği süreçler bulunduğunu anlatan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Tabii Gıda Komitesi var. Bütün bunların hepsi orada değerlendiriliyor. Yani ürünün varlığı, yeterliliği, üretimiyle alakalı herhangi bir sorun olup olmadığı konusu bütün bunlar konuşuluyor ama aynı zamanda da tüketicimizin uygun fiyatlı ürüne ulaşması konusu yine Gıda Komitesinin en önemli başlıklarından bir tanesi. Burada da biz, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte çalışıyoruz. Tabii bir ürünün fiyatına etki eden birçok unsur var. Hiç kimsenin ürünün maliyetinin üzerine makul ve o faaliyeti sürdürülebilecek bir kara itirazı yok. Herkesin itirazı doğal olarak fahiş fiyat uygulamasına. Bu konuda Ticaret Bakanlığımız, biz, Hazine ve Maliye Bakanlığımız kendi görev alanlarımız itibarıyla olması gerektiği gibi katkıda bulunuyoruz ve tüketicimizin makul fiyatla ürün elde etmesini ve tüketmesini sağlamaya gayret ediyoruz."