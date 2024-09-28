Tarım Bakanlığı\'ndan Güneydoğu Anadolu Sektör Paydaşları Toplantısı

Ekonomi

Tarım Bakanlığı tarafından düzenlenen, sektör paydaşları toplantısı Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri konferans salonunda gerçekleştirilirken Bakan Yumaklı ve kent protokolünün katılımıyla Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'ne ait Ürün Tanıtım Standı'nın açılışı da gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Gaziantep programı çerçevesinde düzenlenen toplantıya ilgi büyük oldu. Toplantıya, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TİM Başkan Vekili ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Mesut Acar, Oda ve dernek başkanları, Bakanlık bürokratları ve sektör paydaşları katıldı.

Toplantıda, Türkiye'de son yıllarda tarım alanında devrim niteliğinde düzenlemeler yapıldığı belirtilerek, özellikle planlı üretim konusuna önem verildiğine dikkat çekildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal üretim açısından dünyadaki sayılı ülkelerden biri olduğunu ifade ettikten sonra, "Tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci, dünyada 9'uncu sıradayız" Diye konuştu. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, protokol konuşmalarının ardından toplantının basına kapalı olarak gerçekleşen ikinci bölümünde sektör paydaşlarının sorularını yanıtladı.

Bakan Yumaklı ayrıca, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'ne ait Ürün Tanıtım Standı'nın açılışını da gerçekleşti. - GAZİANTEP