Tarım Fiyatlarında Yıllık Artış - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım Fiyatlarında Yıllık Artış

Ağustos'ta Tarım-ÜFE yıllık %32,10 arttı, aylık ise %1,56 azaldı. Yağlı meyveler %150,15 yükseldi.

16.09.2024 11:09
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) ağustos ayında yıllık yüzde 32,10 arttı, aylık yüzde 1,56 azaldı. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 150,15 artış ile yağlı meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 110,43 artış ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.

TÜİK, ağustos ayı  tarım ürünleri üretici fiyat endeksi istatistiklerini yayımladı. Tarım-ÜFE'de ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,56 azalış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 17,92 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,10 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,84 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,75 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,46 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 9,39 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 9,31 azalma, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 6,03 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,19 artış gösterdi.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 150,15 artış ile yağlı meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 110,43 artış ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

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