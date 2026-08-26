Tarım Fotoğraf Yarışması Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tarım Fotoğraf Yarışması Başlıyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenlediği fotoğraf yarışmasına 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılabilir.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "16. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması"na 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılabilecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yarışma, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından DenizBank'ın destekleriyle düzenleniyor.

Tarımın, ormanın, toprağın, gıdanın ve suyun önemi konusunda bireysel ve toplumsal duyarlılığın geliştirilmesi amacıyla düzenlenen yarışma, "Genel", "Çiftçi", "Öğrenci", "Tema", "Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları" ile "DenizBank Çalışanları" olmak üzere 6 farklı kategoride gerçekleştirilecek.

Tarım, orman, hayvancılık, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, tarım hareketliliği, üretici, çiftçi, çoban, köylü ve köy yaşamına dair faaliyetleri konu alan fotoğraflarla yarışmaya katılım sağlanabilecek.

Yarışmaya, 31 Ağustos'a kadar eser gönderilebilecek.

Yarışmanın seçici kurulunda AA Direktörü Ünlüpınar da yer alıyor

Yarışmanın seçici kurulunda AA Görsel Haberler Direktörü Aykut Ünlüpınar da bulunuyor. Kurulda ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Bülent Kahraman Çolakoğlu, Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu Üyesi ve fotoğraf sanatçısı Reha Bilir, DenizBank İnsan Kaynakları Grubu Genel Müdür Yardımcısı Tuba Köseoğlu Okçu, Yüksek İhtisas Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Görevlisi Mehmet Arslan Güven, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihan Şule Külük, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ozan Bilgiseren, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre İkizler, görüntü yönetmeni Sabri Savcı, görsel danışman ve fotoğraf eğitmeni Serkan Turaç, fotoğraf sanatçıları Vladimir Jovanovski, Lu Ming, Luis Jose Vigil Escalera ve bağımsız jüri üyesi Perihan Yücel de yer alıyor.

Yarışmanın sonuçları, 28 Eylül-28 Ekim döneminde açıklanacak.

Toplam ödülün 1 milyon 735 bin lira olarak belirlendiği yarışmada dereceye giren eserlerin sahiplerine törenle ödülleri verilecek.??????

Kaynak: AA

Ekonomi, Ankara, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım Fotoğraf Yarışması Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acılı anne, oğlunun son anlarını anlattı: Bana Elini Uzattı Acılı anne, oğlunun son anlarını anlattı: Bana Elini Uzattı
Boşanma davasında emsal karar: Eski eşiyle mektuplaşan kadın tazminata mahkum edildi Boşanma davasında emsal karar: Eski eşiyle mektuplaşan kadın tazminata mahkum edildi
Çinliler Türkiye’deki çekirgelerin peşinde Neden ortaya çıktı Çinliler Türkiye'deki çekirgelerin peşinde! Neden ortaya çıktı
Mourinho’dan gazeteciye gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan... Mourinho'dan gazeteciye gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan...
Eşini kaybeden kadın hakkında gözaltı kararı Dosyanın seyri değişti Eşini kaybeden kadın hakkında gözaltı kararı! Dosyanın seyri değişti
Hasada gidiyorlardı Geri manevra faciaya dönüştü Hasada gidiyorlardı! Geri manevra faciaya dönüştü

12:05
Okul kıyafetlerinde yeni dönem Arma zorunluluğu yeniden getirildi
Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Arma zorunluluğu yeniden getirildi
11:46
Yabancı kuralında kritik değişiklik TFF’den 14 yabancıya kupa izni
Yabancı kuralında kritik değişiklik! TFF'den 14 yabancıya kupa izni
11:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malazgirt’te kritik mesaj: Coğrafyamızı barış yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te kritik mesaj: Coğrafyamızı barış yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık
11:31
Karar Resmi Gazete’de Butik otel ve pansiyonlar için her şey sil baştan değişiyor
Karar Resmi Gazete'de! Butik otel ve pansiyonlar için her şey sil baştan değişiyor
11:08
Bakan Şimşek açıkladı Milyonların gelirini etkileyecek yeni dönem
Bakan Şimşek açıkladı! Milyonların gelirini etkileyecek yeni dönem
10:37
İBB Davası’nda Ertan Yıldız ile Aykut Erdoğdu arasında ’rüşvet mi, bağış mı’ atışması
İBB Davası'nda Ertan Yıldız ile Aykut Erdoğdu arasında 'rüşvet mi, bağış mı' atışması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 12:10:16. #7.13#
SON DAKİKA: Tarım Fotoğraf Yarışması Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement