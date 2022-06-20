Tüik: Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Yıllık 117,31 Oranında Arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Tüik: Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Yıllık 117,31 Oranında Arttı

20.06.2022 10:11
Tüik: Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Yıllık 117,31 Oranında Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; tarımsal girdi fiyatları, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,45, yıllık olarak ise 117,31 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; tarımsal girdi fiyatları, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,45, yıllık olarak ise 117,31 oranında arttı.

TÜİK, nisan ayı tarımsal girdi fiyat endeksini bugün açıkladı. Buna göre; tarımsal girdi fiyatlarında, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,45, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 59,01, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 52,83 artış oldu.

AYLIK ARTIŞ EN FAZLA BİNA BAKIM MASRAFLARINDA HESAPLANDI

TÜİK verilerine göre; aylık artışın düşük olduğu alt gruplar, sırasıyla yüzde 3,25 ile makine bakım masrafları ve yüzde 3,74 ile tarımsal ilaçlar oldu. Buna karşılık aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 10,97 ile bina bakım masrafları ve yüzde 10,04 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup, yüzde 1,85 ile veteriner harcamaları.

TARIMDA KULLANILAN MAL VE HİZMET ENDEKSİNDE ARTIŞ YÜZDE 126,20

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 6,76, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 7,54 artış yaşandı. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 63,96, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 126,20 artış oldu.

YILLIK ARTIŞ EN FAZLA GÜBRE VE TOPRAK GELİŞTİRİCİLERİNDE OLDU

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar, sırasıyla yüzde 26,31 ile veteriner harcamaları ve yüzde 40,33 ile tohum ve dikim materyali oldu. Buna karşılık yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 241,57 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 189,26 ile enerji ve yağlar oldu.

YORUMLAR
500
Tüik: Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 100,54 Oranında Arttı Tüik: Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 100,54 Oranında Arttı Niğde'de Ekmeğin Gramajı Düştü, Fiyatı Arttı Niğde'de Ekmeğin Gramajı Düştü, Fiyatı Arttı
Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüik: Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Yıllık 117,31 Oranında Arttı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
16:16 Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme için Fenerbahçe'den açıklama
16:11 Masaj salonunda fuhuş ihbarı ekipleri harekete geçirdi! 2 kadın suçüstü yakalandı
15:59 Pınar Gültekin'in katiline haksız tahrik indirimi sonrası verilen 23 yıl hapis cezası acılı aileyi isyan ettirdi: Baştan beri beklediğimiz karar çıktı
15:49 İngiltere'de içinde mezar bulunan esrarengiz bar! Bardakiler "İyi geceler Juliet" demeden lambalar sönmüyor
15:46 Fener'in yeni transferi Lincoln gol sevincinin sırrını açıkladı: Küçük çocuğumun baş harfini yapıyorum
15:35 Birce Akalay tatil sezonunu açtı! Siyah bikinisiyle denizin keyfini işte böyle çıkardı
15:21 Pınar Gültekin'in katil zanlısı haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası aldı
15:10 İbrahim Tatlıses, Babalar Günü'nde isyan etti: Ben vurulduğumda oğlum Ahmet gidip şirket kasamı boşalttı, onlar bana büyü yaptılar!
14:57 Yunan basınında şok iddia: Miçotakis, NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin aleyhine lobi çalışması yapacak
14:54 Eski Real Madridli yıldız Cicinho'dan şaşırtan itiraf: Madrid idmanlarına sarhoş giderdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 16:27:16. #1.13#
SON DAKİKA: Tüik: Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Yıllık 117,31 Oranında Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement