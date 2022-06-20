Tüik: Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Yıllık 117,31 Oranında Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; tarımsal girdi fiyatları, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,45, yıllık olarak ise 117,31 oranında arttı.

TÜİK, nisan ayı tarımsal girdi fiyat endeksini bugün açıkladı. Buna göre; tarımsal girdi fiyatlarında, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,45, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 59,01, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 52,83 artış oldu.

AYLIK ARTIŞ EN FAZLA BİNA BAKIM MASRAFLARINDA HESAPLANDI

TÜİK verilerine göre; aylık artışın düşük olduğu alt gruplar, sırasıyla yüzde 3,25 ile makine bakım masrafları ve yüzde 3,74 ile tarımsal ilaçlar oldu. Buna karşılık aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 10,97 ile bina bakım masrafları ve yüzde 10,04 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup, yüzde 1,85 ile veteriner harcamaları.

TARIMDA KULLANILAN MAL VE HİZMET ENDEKSİNDE ARTIŞ YÜZDE 126,20

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 6,76, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 7,54 artış yaşandı. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 63,96, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 126,20 artış oldu.

YILLIK ARTIŞ EN FAZLA GÜBRE VE TOPRAK GELİŞTİRİCİLERİNDE OLDU

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar, sırasıyla yüzde 26,31 ile veteriner harcamaları ve yüzde 40,33 ile tohum ve dikim materyali oldu. Buna karşılık yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 241,57 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 189,26 ile enerji ve yağlar oldu.