Tarım Girdi Fiyat Endeksi Yükseldi
Ekonomi

Tarım Girdi Fiyat Endeksi Yükseldi

20.08.2025 10:36
Haziranda Tarım-GFE, yıllık yüzde 33,88, aylık yüzde 2,52 artış gösterdi. Fiyatlar yükseliyor.

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), haziranda yıllık bazda yüzde 33,88, aylık bazda yüzde 2,52 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,52, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 17,88, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,88 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 32,27 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,79, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,95 artış gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 33,92, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 33,61 yükseliş görüldü.

Alt gruplar

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 5 alt grup daha düşük, 6 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Haziranda yıllık bazda artışın az olduğu alt gruplar yüzde 17,91 ile tarımsal ilaçlar, yüzde 19,52 ile bina bakım masrafları oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 61,77 ile veteriner harcamaları, yüzde 40,98 ile gübre ve toprak geliştiriciler olarak kayıtlara geçti.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 8 alt grup daha düşük ve 3 alt grup daha yüksek değişim sergiledi.

Haziranda bir önceki aya göre, artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 0,94 ile binalar, yüzde 0,95 ile malzemeler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 6,05 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 4,48 ile enerji ve sağlayıcılar olarak hesaplandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Güncel, Tarım, Son Dakika

10:09
