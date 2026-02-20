Tarım Girdi Fiyatları Arttı - Son Dakika
Tarım Girdi Fiyatları Arttı

20.02.2026 10:40
Aralık 2025'te Tarım-GFE, yıllık %33,15, aylık %1,3 artış yaşadı; veteriner harcamalarında yüksek artış.

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), Aralık 2025'te yıllık bazda yüzde 33,15, aylık yüzde 1,3 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın aralık ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, Aralık 2025'te bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 33,15 ve on iki aylık ortalamalara kıyasla yüzde 32,5 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,14, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,28 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 34,48, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 25,56 artış görüldü.

Alt gruplar

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 18,29 ile tarımsal ilaçlar, yüzde 21,13 ile enerji ve yağlayıcılar, yüzde 21,79 ile bina bakım masrafları, yüzde 24,52 ile binalar, yüzde 25,7 ile malzemeler ve yüzde 32,44 ile makine bakım masrafları olarak belirlendi. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 72,78 ile veteriner harcamaları, yüzde 44,95 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 40,37 ile diğer mal ve hizmetler, yüzde 38,98 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 34,37 ile hayvan yemi olarak kayıtlara geçti.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 1 alt grup azalırken 2 alt grup daha düşük, 8 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Azalış gösteren alt grup yüzde 3,45 ile enerji ve yağlayıcılar oldu. Daha az artış gösteren alt gruplar yüzde 0,69 ile diğer mal ve hizmetler, yüzde 0,93 ile tarımsal ilaçlar olarak sıralandı. Aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 6,43 ile veteriner harcamaları, yüzde 2,36 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 2,33 ile malzemeler, yüzde 2,18 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 2,15 ile hayvan yemi, yüzde 2,04 ile bina bakım masrafları, yüzde 1,86 ile binalar ve yüzde 1,39 ile makine bakım masrafları olarak kaydedildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Aralık, Finans, Tarım, Son Dakika

