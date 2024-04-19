Tarım Girdi Fiyatları Şubat Ayında Yüksek Seviyede Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Tarım Girdi Fiyatları Şubat Ayında Yüksek Seviyede Arttı

Tarım Girdi Fiyatları Şubat Ayında Yüksek Seviyede Arttı

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Antalya Tarım Konseyi (ATAK) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı Şubat ayı Tarım Girdi Fiyat Endeksi'ni (Tarım-GFE) değerlendirdi. Çandır, Tarım-GFE'nin Şubat ayında aylık yüzde 3,59, yıllık yüzde 49,92 artış gösterdiğini belirtti. Ayrıca, tarımda kullanılan mal ve hizmetlerin fiyatlarında da aylıkta yüzde 3,63, yıllıkta yüzde 46,51 artış olduğunu ifade etti. Üretici fiyatlarındaki artışın üretici fiyat endeksinin altında seyretmesi ise üreticiler için olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

19.04.2024 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Antalya Tarım Konseyi (ATAK) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı Şubat ayı Tarım Girdi Fiyat Endeksi'ni (Tarım-GFE) değerlendirdi. Tarım-GFE'nin Şubat ayında aylık yüzde 3,59 ilan edildiğini belirten Çandır, "Bu rakam, endeksin ölçülmeye başladığı 2015 yılından itibaren Şubat ayları ortalamasının (1,77) yüzde 103 üzerinde olmuştur" dedi. Tarım-GFE'nin Şubat'ta yıllık yüzde 49,92 ilan edildiğini kaydeden Çandır, "Bu yıllık rakam, son 9 yılın Şubat ayları ortalamasının (31,12) yüzde 60 üzerinde gerçekleşti. Açıklanan tarımsal girdi fiyatları enflasyonu, aylık ve yıllık olarak ortalamaların üzerinde oldu" dedi

"Veterinerlik hizmetleri aylıkta düştü, yıllıkta arttı"

Şubat ayı Tarım-GFE'nin alt kalemlerine bakıldığında, tarımda kullanılan mal ve hizmetlerin fiyatlarında aylıkta yüzde 3,63 ve yıllıkta ise yüzde 46,51'lik artış ilan edildiğini belirten Çandır, "Şubat ayları itibariyle aylıkta 2022 yılından ve yıllıkta ise 2022 ve 2023 yıllarından sonraki en yüksek değerler olmuştur" dedi. Çandır, Şubat'ta aylık tohumda yüzde 5,55, enerjide yüzde 5,76, gübrede yüzde 3,58, ilaçta yüzde 2,73, veteriner hizmetlerinde yüzde -0,41, yemde yüzde 2,41 ve diğer kalemlerde ise yüzde 5,85'lik değişime dikkat çekerken, yıllıkta tohumda yüzde 53,37, enerjide yüzde 61,36, gübrede yüzde 24,25, ilaçta yüzde 21,33, veteriner hizmetlerinde yüzde 164,78, yemde yüzde 36,81 ve diğer kalemlerde ise yüzde 90,16'lık artış olduğunu kaydetti. Çandır, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetlerin fiyatlarında ise aylık yüzde 3,34 ve yıllık yüzde 75,27'lik artış ilan edildiğini bildirdi.

Başkan Çandır, "Veterinerlik hizmetleri son 6 aydır ciddi bir artış göstermekteydi. Şubat ayında bu artış eğilimi, yüzde -0,41 ile ilk kez düşüş göstermiştir. Şubat ayındaki bu düşüşe rağmen yıllık veterinerlik hizmetleri artışı yüzde 164,78 ile rekor düzeyde yüksek seyretmeye devam etmiştir. Diğer bir dikkat çekici durum, diğer kalemindeki aylık yüzde 5,85'lik artışa karşılık yıllık olarak yüzde 90,16 gibi nispi yüksek düzeyini devam ettirmesi olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

"Üretici fiyatlarının altında"

TÜİK tarafından Şubat ayı tarımsal üretici fiyat endeksi Tarım-ÜFE'nin aylık yüzde 7,18, yıllık yüzde 58,29 ilan edildiğini belirten Çandır, "Tarımsal faaliyetlerde bulunanlar açısından son bir yıllık eğilim, üretici aleyhine seyretmişken Şubat ayındaki aylık ve yıllık girdi maliyetleri artışı, üretici fiyatlarının altında seyretmiştir. Üretici lehindeki bu aylık ve yıllık seyrin önümüzdeki aylarda devam etmesi, üreticiler için önem arz etmektedir. Böylece üretici kesimin birikmiş zararlarının azalmasına katkı sağlayacaktır" dedi.

Tarım sektörünü dolaylı olarak etkileyen yurt içi ve yurt dışı üretici enflasyonlarını da değerlendiren Çandır, yurt dışı üretici enflasyonu YD-ÜFE'nin Şubat'ta aylık yüzde 2,38, yıllıkta yüzde 62,38 arttığını, yurt içi üretici enflasyonu Yİ-ÜFE'nin de aylık yüzde 3,74, yıllık yüzde 47,29 gibi yüksek oranda arttığını kaydetti. Çandır, "Üretici düzeyindeki gıda kalemi ise aylık yüzde 6 ve yıllık ise yüzde 62,79 artmıştı. Bu durum, Şubat ayında da tarıma dayalı imalat sanayiindeki enflasyonun, tarımdan daha yüksek seyrettiğini göstermektedir" dedi.

Şubat ayında üretici kesimdeki bu enflasyonlara karşılık tüketici enflasyonu TÜFE'nin aylık yüzde 4,53, yıllık yüzde 67,07 arttığına işaret eden Başkan Ali Çandır, tüketici gıda enflasyonunun Şubat ayında aylık yüzde 8,25 ve yıllık yüzde 71,12 olarak ilan edildiğini belirtti. Çandır, "İşlenmemiş gıda enflasyonu ise Şubat'ta aylık yüzde 9,30 ve yıllık yüzde 84,41 düzeyinde ilan edilmişti. Yaş meyve sebze enflasyonu ise aylık yüzde 13,74 ve yıllık 76,75 artış olarak ilan edilmişti. Tüketici taraftaki bu rakamlar, üreticinin maruz kaldığı enflasyonun üzerinde bir tüketici enflasyonu olduğunu göstermektedir" değerlendirmesinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ali Çandır, Antalya, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım Girdi Fiyatları Şubat Ayında Yüksek Seviyede Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Afyonkarahisar Belediye Başkanı Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarına Katıldı
    16:15 Afyonkarahisar Belediye Başkanı Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarına Katıldı

    Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, kentte düzenlenen Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarına katıldı. Başkan Köksal, fuarın şehir ekonomisine can suyu olmasını temenni etti.

  • Trabzon'da 'Alo 199' Çağrı Merkezi Kapatılma Kararına Tepki
    16:11 Trabzon'da 'Alo 199' Çağrı Merkezi Kapatılma Kararına Tepki

    Trabzon'da Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri bünyesinde faaliyet gösteren 'Alo 199' çağrı merkezinin kapatılma kararı, çalışanlar tarafından protesto edildi. Çalışanlar, kararın Trabzon'un ekonomisine zarar vereceğini ve 350 kişinin işsiz kalacağını belirterek tepki gösterdi.

  • MÜSİAD, Türkiye'nin Gücü Ödülleri'ni 9 Mayıs'ta verecek
    16:06 MÜSİAD, Türkiye'nin Gücü Ödülleri'ni 9 Mayıs'ta verecek

    Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), bu yıl "Türkiye Ekonomi Basını Ödülleri" ve "Bilim ve Teknoloji Ödülleri"ni tek çatı altında birleştirerek "Türkiye'nin Gücü Ödülleri" adıyla 9 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle verecek.

  • Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafelerde fiyat etiketi denetimi yaptı
    16:03 Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafelerde fiyat etiketi denetimi yaptı

    Ticaret Bakanlığı ekipleri, 81 ilde restoran ve kafelerde, tarife ve fiyat listelerinin görünür şekilde işletmenin önüne ve masaların üzerine konulması uygulamasına ilişkin denetim yaptı. Denetimlerde, fiyat tarifelerinin, iş yerlerinin giriş kapısının önüne ve masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığı incelendi. Denetimler sonucunda birçok işletmeye idari para cezası uygulandı.

  • Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri yol kontrolleri gerçekleştirdi
    16:01 Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri yol kontrolleri gerçekleştirdi

    Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve İlçe jandarma ekipleri tarafından hayvan hareketleri ve hayvansal ürünlerin denetimleri çerçevesinde yol kontrolleri gerçekleştirildi.

  • İnebolu'da çiftçilere 100 bin fide dağıtıldı
    15:50 İnebolu'da çiftçilere 100 bin fide dağıtıldı

    Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında çiftçilere 100 bin fide dağıtıldı. İlçede rekor sayıda fide dağıtımı gerçekleştirildi. Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, dağıtım programında yaptığı konuşmada, geçen seneye göre 2,5 kat daha fazla fide dağıtıldığını belirtti. İnebolu'nun en fazla seraya sahip ilçe olduğunu vurgulayan Baycar, seracılığın yoğun olduğu köylerde göç olmadığını ve bu sayede köy nüfuslarının azalmadığını ifade etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hülya Karaaslan ise TAKE Projesi kapsamında üçüncü kez fide dağıtımı yapıldığını ve 100 bin fidyenin yetersiz olduğunu söyledi.

  • Manisalılara kartlı sayaçtan mekanik sayaca geçiş için adımlar
    15:49 Manisalılara kartlı sayaçtan mekanik sayaca geçiş için adımlar

    Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, zorunlu kartlı sayaç uygulamasının kaldırılması kararının ardından mekanik sayaca geçmek isteyen Manisalıların uygulaması gereken adımları açıkladı.

  • Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İslahiye'de incelemelerde bulundu
    15:39 Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İslahiye'de incelemelerde bulundu

    Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, İslahiye ilçesinde yapımı devam eden iş yerlerini incelemek üzere İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu ve Belediye Başkanı Kemal Vural ile birlikte Küçük Sanayi Sitesi'ne ziyarette bulundu. Daha sonra ise Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Yeşil Endüstri Bölgesi ilan edilen Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.


15:41 Fondaki şarkı Fener taraftarını kızdıracak Olympiakoslu oyuncular soyunma odasında böyle sevindi Fondaki şarkı Fener taraftarını kızdıracak! Olympiakoslu oyuncular soyunma odasında böyle sevindi
14:40 Kılıçdaroğlu ve Özel, aylar sonra aynı karede Tabuta beraber omuz verdiler Kılıçdaroğlu ve Özel, aylar sonra aynı karede! Tabuta beraber omuz verdiler
14:21 Diyarbakır’da belediye meclis salonunda bulunan Türk bayrağı kaldırıldı Diyarbakır'da belediye meclis salonunda bulunan Türk bayrağı kaldırıldı
14:10 Erdoğan’dan İsrail’in İran misillemesine ilk yorum Erdoğan'dan İsrail'in İran misillemesine ilk yorum
11:46 Saldırı sonrası kamera karşısına geçen Reisi ’’İran, İsrail’e gücünü gösterdi’’ demekle yetindi Saldırı sonrası kamera karşısına geçen Reisi ''İran, İsrail'e gücünü gösterdi'' demekle yetindi
15:54 Ojelerini çıkartıp dolgularını eritti Sakal bırakan Kerimcan Durmaz bambaşka biri oldu Ojelerini çıkartıp dolgularını eritti! Sakal bırakan Kerimcan Durmaz bambaşka biri oldu
15:50 “İsrail’in başkenti neresidir“ sorusuna verdiği cevapla sunucuyu hayrete düşürdü "İsrail'in başkenti neresidir?" sorusuna verdiği cevapla sunucuyu hayrete düşürdü
15:50 Brezilyalı fenomen Diego Kaua Oliveira Santos, video çekerken göle düşerek hayatını kaybetti Brezilyalı fenomen Diego Kaua Oliveira Santos, video çekerken göle düşerek hayatını kaybetti
15:08 Torreira’dan ayrılan Devrim Özkan’dan yürek hoplatan pozlar Torreira'dan ayrılan Devrim Özkan'dan yürek hoplatan pozlar
14:45 Tom Cruise’nin 10 yıldır görüşmediği kızı, yıllar sonra ilk kez görüntülendi Tom Cruise'nin 10 yıldır görüşmediği kızı, yıllar sonra ilk kez görüntülendi
14:42 Metin Akpınar’ın kızı “Annem Ümit Besen yüzünden hapse girdi“ dedi, cevap gecikmedi Metin Akpınar'ın kızı "Annem Ümit Besen yüzünden hapse girdi" dedi, cevap gecikmedi
14:26 Maçı izleyen Fenerbahçeli taraftar sinir krizi geçirip evi birbirine kattı Maçı izleyen Fenerbahçeli taraftar sinir krizi geçirip evi birbirine kattı
14:24 Niğde’de ilaçlanan patateslerin neden kırmızıya dönüştüğü merak konusu oldu Niğde'de ilaçlanan patateslerin neden kırmızıya dönüştüğü merak konusu oldu
14:05 Rus bombardıman uçağı düştü: 1 ölü Rus bombardıman uçağı düştü: 1 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2024 16:30:02. #1.11#
SON DAKİKA: Tarım Girdi Fiyatları Şubat Ayında Yüksek Seviyede Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement