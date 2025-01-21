Tarım Girdi Fiyatları Yükseldi

Ekonomi

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 32,92 arttı, aylık yüzde 1,41 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, Tarım-GFE'de, 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,41 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 29,72 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,92 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 41,64 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,43 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,25 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 31,52 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 41,65 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 61,87 artış ile diğer mal ve hizmetler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 2,36 artış ile hayvan yemi oldu. - ERZİNCAN