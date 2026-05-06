Tarım, İklim Krizinin Çözümünde Anahtar Rol Oynuyor
Tarım, İklim Krizinin Çözümünde Anahtar Rol Oynuyor

06.05.2026 03:31
TARGET Başkanı Prof. Taluğ, Bursa Tarım Kongresi'nde tarımın iklim krizindeki önemini vurguladı.

Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET) Başkanı Prof. Dr. Cemal Taluğ, küresel iklim kriziyle mücadelede tarımın kritik bir role sahip olduğunu belirterek, dünyadaki yaşanabilir arazilerin yarısının ve tatlı su kaynaklarının yüzde 72'sinin tarımsal faaliyetler için kullanıldığını vurguladı.

Bursa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BUSİAD), Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Bursa Tarım Kongresi"nde konuşan Taluğ, insanlığın doğa üzerindeki egemenliğinin artmasıyla birlikte ortaya çıkan çevresel sorunlara dikkati çekti.

Tarım ve gıda üretiminin küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 26'sını oluşturduğunu ifade eden Taluğ, tarımın aynı zamanda iklim değişikliğinin en büyük mağduru olduğunu söyledi.

Biyokütle dengesi değişiyor

Dünyadaki biyokütle dağılımındaki çarpıcı verilere değinen Taluğ, "İnsan dışı memeli biyokütlesinin yüzde 94'ünü çiftlik hayvanları oluşturuyor. Kuş biyokütlesinin ise yüzde 71'i kümes hayvanlarından ibaret. Tarımı görmezden gelerek iklim kriziyle mücadele edemezsiniz. Bu süreçte riskler ve belirsizlikler artık çok yüksek seviyeye ulaşmıştır" dedi.

"Tarımda yapboz olmaz"

Tarım ve gıda etiğinin, insan onurunu ve doğayı önceleyen bir sistem geliştirilmesi noktasında pusula görevi gördüğünü belirten Taluğ, şunları kaydetti:

"Tarım etiği kavramı dünyada çok geç doğdu ancak günümüzde hayati bir önem taşıyor. Sanayici şalteri indirebilir ama çiftçi bunu yapamaz. Bu nedenle tüketici olarak tarımı sahiplenmek ve korumak zorundayız. Teknoloji tarımın ana ekseninde olmalı ancak mutlaka etik değerlerle harmanlanmalıdır. Doğadaki varlıkları ve sulak alanları korumak; üniversiteler, devlet, basın ve yurttaşların ortak sorumluluğudur." - BURSA

Kaynak: İHA

