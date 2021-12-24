Üye Girişi
Tarım kredi 667. şubesini Bursa'da açtı - Son Dakika

Tarım kredi 667. şubesini Bursa'da açtı

24.12.2021 16:06
Tarım kredi 667. şubesini Bursa'da açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye genelinde tarım kredi marketlerinin çoğalması yönünde verdiği talimatlar üzerine Bursa'nın Yenişehir ilçesine de bir mağaza açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye genelinde tarım kredi marketlerinin çoğalması yönünde verdiği talimatlar üzerine Bursa'nın Yenişehir ilçesine de bir mağaza açıldı.

İndirimli ürünlerin yer aldığı tarım kredi mağazasına vatandaşlar akın etti. Açılışa Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, siyasi parti temsilcileri, kooperatif yetkilileri ve STK temsilcileri katıldı. Açılışta konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Öncelikle ilçemize hayırlı olsun diyorum. Her zaman söylediğimiz gibi gelirin yüzde 80'i tarım ve hayvancılık olan bir ilçede çiftçilere ve ilçemize hitap eden tarım kredi kooperatifi marketinin açılması bizleri sevindirdi. Cumhurbaşkanımızın katkılarıyla açılan bu markette sadece Yenişehir'e değil bütün halkımıza ucuz ve kaliteli malların satılacağını görüyoruz. Satılan malların çoğu da çiftçimizin ürettiği mallardan olduğu için bu bizi ayrıca mutlu ediyor. Aldığım bilgilere göre 667. market ilçemize açıldı. İnşallah devamını bekliyoruz. İlçe halkına hayırlı olmasını diliyorum. İlçe halkının marketimize sahip çıkmalarını da temenni ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkürler" diye konuştu. - BURSA

Tarım kredi 667. şubesini Bursa'da açtı
Tarım kredi 667. şubesini Bursa'da açtı

YORUMLAR
500

Yenişehir, Kredi, Tarım, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarım kredi 667. şubesini Bursa'da açtı - Son Dakika Ekonomi


Son dakika: İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam yapıldı Son dakika: İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam yapıldı         
16:08
Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan yanlış yerden bilgi alıyor, aldatılıyor Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan yanlış yerden bilgi alıyor, aldatılıyor         
15:58
"Akrabanım" deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı "Akrabanım" deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı         
15:49
Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören         
14:12
Akbank Genel Müdürü Binbaşgil yorumladı: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat dolarizasyonu azaltacak Akbank Genel Müdürü Binbaşgil yorumladı: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat dolarizasyonu azaltacak         
13:44
Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı         
13:01
1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor! 1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor!         
12:30
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12
Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti         
11:27
13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı 13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı         
11:08
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34
ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi         
21:23

Son Dakika Haberleri
16:08 Son dakika: İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam yapıldı
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi arkadaşlarımız arasında da yüksek faizi savunanlar oldu
15:58 Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan yanlış yerden bilgi alıyor, aldatılıyor
15:55 Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a açtığı velayet davasında karar!
15:49 "Akrabanım" deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı
15:28 Bulgarlar bu sefer üzgün: Keşke 2-3 gün önce gelseydik
15:26 Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan dolarla ilgili çarpıcı sorular: Neden izin verdiniz?
15:15 Aleyna Tilki'nin Haldun Demirhisar'la görüntülenmesine annesinden yorum: Onlar 4 yıldır arkadaş
15:14 Ünlü fast-food zincirinde skandal olay!
14:45 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dolar yükselince fiyat yükseltenlerin indirim yapmasını bekliyoruz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 16:12:18. #1.12#
SON DAKİKA: Tarım kredi 667. şubesini Bursa'da açtı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement