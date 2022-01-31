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Tarım Kredi'de bayrak değişimi! Yeni müdür görevi devraldı - Son Dakika

Tarım Kredi'de bayrak değişimi! Yeni müdür görevi devraldı

31.01.2022 17:12
Tarım Kredi'de bayrak değişimi! Yeni müdür görevi devraldı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğüne atanan Hüseyin Aydın, görevi Fahrettin Poyraz'dan devraldı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nden (Tarım Kredi) yapılan yazılı açıklamaya göre, yaşanan görev değişiminin ardından devir teslim töreni yapıldı. Devir teslim töreninde, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır, Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri, denetçiler, daire başkanları, şirket yöneticileri ve birim müdürleri katıldı.

"ÇİFTÇİNİN YANINDA YER ALAMAYA DEVAM EDECEK"

Metin, törende yaptığı konuşmada, Tarım Kredi'nin ülkenin en önemli çiftçi kuruluşu olarak bugüne kadar çiftçinin yanında yer aldığını belirterek, "Bundan sonra da yanında olmaya devam edecek. Tarım Kredi Kooperatifleri, iştirakleri ile birlikte kendi alanında önemli işlere imza atan bir kurumdur. Bu bayrak değişiminin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNE İVME KAZANDIRDI"

Tarım Kredi Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır da Fahrettin Poyraz'a teşekkür ederek, "Fahrettin Bey, Tarım Kredi Kooperatiflerine bir ivme kazandırdı. Yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatından da başarılar diliyorum. Hüseyin Aydın Bey'e de yeni görevi hayırlı olsun diyorum. İnşallah daha güzel işler yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ"

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü görevini Fahrettin Poyraz'dan devralan Genel Müdür Hüseyin Aydın ise "Bu değişimin hayırlı olmasını diliyorum. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Umarım mahcup olmayız. Fahrettin Bey ile uzun yıllardır tanışıyoruz. Bugüne kadar olan hizmetlerinden ötürü Fahrettin Bey'e teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşamında da başarılar diliyorum." dedi.

Fahrettin Poyraz da mesai arkadaşlarına teşekkür ederek değişimin kurum adına hayırlı olmasını diledi.

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Fahrettin Poyraz, Türkiye, Tarım, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tarım Kredi'de bayrak değişimi! Yeni müdür görevi devraldı - Son Dakika Ekonomi


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