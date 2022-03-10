Tarım Kredi'den üreticiye borç yapılanması - Son Dakika
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Tarım Kredi'den üreticiye borç yapılanması

10.03.2022 20:50
Tarım Kredi'den üreticiye borç yapılanması

Tarım Kredi Kooperatifleri Kayseri Bölge Birliği Müdürü İbrahim Onursoy, "Üreticilerimizin ihtiyaç duydukları tarımsal girdileri zamanında ve uygun fiyatlarla ulaştırmakla birlikte, borçlarını ödemekte güçlük çeken ortaklarımıza kurumsal yapılandırma imkanı getirilmiştir" dedi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Kayseri Bölge Birliği Müdürü İbrahim Onursoy, "Üreticilerimizin ihtiyaç duydukları tarımsal girdileri zamanında ve uygun fiyatlarla ulaştırmakla birlikte, borçlarını ödemekte güçlük çeken ortaklarımıza kurumsal yapılandırma imkanı getirilmiştir" dedi.

Yapılandırma hakkında bilgiler veren Birlik Müdürü İbrahim Onursoy yaptığı açıklamada; "Kuruluşundan itibaren üreticilerimizin ve ülke tarımının en büyük destekçilerinden olan Tarım Kredi Kooperatifleri, sağladığı ayni ve nakdi kredi imkanlarıyla üreticilerimizin her türlü tarımsal girdi ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmektedir. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri olarak, üreticilerimizin ihtiyaç duydukları tarımsal girdileri zamanında ve uygun fiyatlarla ulaştırmakla birlikte, borçlarını ödemekte güçlük çeken ortaklarımıza da kurumsal yapılandırma imkanı getirilmiştir. Bu kapsamda 31.12.2020 ve daha eski vadeli borcu bulunan ortaklarımız, 30.09.2022 tarihine kadar başvurmaları halinde, aşağıda ayrıntıları yer alan yapılandırmadan taksitlendirme veya defaten ödeme suretiyle yararlandırılacaktır. Bu çerçevede 31.12.2020 ve daha eski vadeli kredi borçlarının defaten ödenmesi halinde birikmiş temerrüt faizinin tamamı silinecektir. Yapılan düzenleme ile taksitlendirmeden yararlananların ise 2017 ve daha eski vadeye ait kredi alacaklarındaki temerrüt faizinin tamamı silinecek ve bu kapsamda hesaplanacak yeni borç tutarı; hiç peşinat ödenmeksizin 24 aya kadar, yüzde 10 oranında peşinat ödenmesi halinde 36 aya kadar, yüzde 20 oranında peşinat ödenmesi halinde 48 aya kadar, yüzde 30 oranında peşinat ödenmesi halinde ise 60 aya kadar taksitlendirilecektir. Ayrıca 2018-2020 vadeli kredi alacaklarımızın taksitlendirilmesi halinde, yapılandırma tarihindeki mevcut borç tutarı; yüzde 10 oranında peşinat ödenmesi halinde 36 aya kadar, yüzde 20 oranında peşinat ödenmesi halinde 48 aya kadar, yüzde 30 oranında peşinat ödenmesi halinde ise 60 aya kadar taksitlendirilecektir. Taksitlendirilen alacaklara taksitlendirme süresince faiz işletilmeyecek, vade tarihleri arasında azami 1 yıl olacak ve taksit tutarları ise eşit şekilde ödenecektir. Defaten ve taksitlendirme suretiyle yapılandırma imkanından faydalanabilmek için ortaklarımızı 30.09.2022 tarihine kadar Kooperatiflerimize bekliyoruz" dedi. - KAYSERİ

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Kayseri, Tarım, Kredi, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarım Kredi'den üreticiye borç yapılanması - Son Dakika


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