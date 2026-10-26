Tarım Kredi Erzurum Bölge Birliği'nde Küçükoğlu başkan, Güneş başkan vekili oldu - Son Dakika
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Tarım Kredi Erzurum Bölge Birliği'nde Küçükoğlu başkan, Güneş başkan vekili oldu

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Tarım Kredi Erzurum Bölge Birliği\'nde Küçükoğlu başkan, Güneş başkan vekili oldu
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Tarım Kredi Erzurum Bölge Birliği'nin 14. Olağan Genel Kurulu'nda yeni yönetim belirlendi. Recep Küçükoğlu yönetim kurulu başkanlığına, İntikam Güneş başkan vekilliğine seçildi; yönetim bölge çiftçisinin sorunlarını takip edecek.

Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği'nin 14. Olağan Genel Kurulu, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Genel kurulda yeni yönetim kurulu üyeleri, üst kurul delegeleri ve denetçiler belirlendi.

Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen genel kurulda, bölge çiftçisinin temsil edilmesi ve tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi açısından önemli görevler üstlenecek yeni yönetim kurulu seçildi. Yapılan seçimler sonucunda Erzurum Kooperatifinden Recep Küçükoğlu Yönetim Kurulu Başkanlığına, Iğdır Taşburun Kooperatifinden İntikam Güneş ise Başkan Vekilliğine seçildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Kars Susuz Kooperatifinden Cengiz Uçum, Erzurum Narman Kooperatifinden Erdal Avcıoğlu, Ardahan Göle Kooperatifinden Murat Parlak, Kars Kooperatifinden Atila Çöpür ve Ağrı Kooperatifinden Necdet Deniz getirildi.

Küçükoğlu: Üreticilerimizin yanında olacağız

Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Recep Küçükoğlu, yeni dönemde bölge çiftçisinin sorunlarını yakından takip edeceklerini belirtti. Küçükoğlu, "Bölgemizde tarım ve hayvancılığın gelişmesi, üreticilerimizin emeğinin karşılığını alması ve kooperatiflerimizin daha güçlü hale gelmesi için çalışacağız. Çiftçilerimizin taleplerini dinleyerek çözüm odaklı bir anlayışla hareket edeceğiz. Yeni yönetim olarak birlik ve beraberlik içerisinde, üreticilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Bölge tarımı açısından önemli sorumluluk

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır illerinden temsilcilerin yer aldığı yeni yönetim kurulunun, bölgedeki tarımsal üretimin desteklenmesi, çiftçilerin sorunlarının ilgili mercilere taşınması ve kooperatifçilik faaliyetlerinin güçlendirilmesi noktasında önemli sorumluluklar üstlenmesi bekleniyor. Tarım ve hayvancılığın bölge ekonomisindeki belirleyici rolü dikkate alındığında, yeni yönetimin üreticilerle kurulacak güçlü iletişim ve ortak akıl anlayışıyla yürüteceği çalışmalar büyük önem taşıyor.

Kaynak: İHA
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