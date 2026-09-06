Tarım Kredi Genel Müdürü Aydın: 2026\'da 658 bin üreticiye vadeli girdi sağlandı

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, 2026 yılında 658 bin üreticiye vadeli tarımsal girdi sağladıklarını belirterek, kurumun üretimden sanayiye ve perakendeye uzanan faaliyetleriyle çiftçilerin yanında yer aldığını söyledi.

Hafta sonunu geçirmek üzere memleketi Artvin'in Borçka ilçesine gelen Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Taraklı köyündeki bir işletmede gazetecilerle bir araya geldi. Kurumun faaliyetleri ve Artvin'in tarımsal potansiyeli hakkında açıklamalarda bulunan Aydın, Tarım Kredi Kooperatiflerinin Türkiye'nin en büyük çiftçi kuruluşu olduğunu ifade etti.

Tarım Kredi bünyesinde 24 bin çalışanın, 52 fabrikanın ve yaklaşık 20 şirketin bulunduğunu belirten Aydın, kurumun 10 milyon tonluk ticaret hacmini yönettiğini ve cirosunun 350 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Tarım Kredi'nin 900 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük çiftçi kuruluşu olduğunu belirten Aydın, kurumun şirketleri ve fabrikalarıyla Türkiye'nin en büyük tarımsal sanayi grubu konumunda bulunduğunu söyledi.

Üreticilere yem, gübre, bitki koruma ürünleri ve mazot gibi girdiler sağladıklarını ifade eden Aydın, devlet destekli sıfır ve düşük faizli kredilere de aracılık ettiklerini kaydetti. Aydın, 2026 yılında bugüne kadar 658 bin üreticinin Tarım Kredi'den vadeli girdi kullandığını, üreticilerin borçlarını hasat sonrasında elde ettikleri ürünlerle kapatabildiğini dile getirdi.

Tarım Kredi'nin yaklaşık 4 bin 500 satış noktasıyla perakende sektöründe de hizmet verdiğini anlatan Aydın, marketlerde satılan ürünlerin tamamının Türkiye'de üretildiğini ve tüketicilere uygun fiyatlarla sunulduğunu belirtti.

Artvin'in tarımsal ürünlerine destek mesajı

Artvin'in çay, fındık ve bal üretiminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Aydın, Artvin balının markalaşması ve tanıtılması için Tarım Kredi olarak destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Artvin balına Tarım Kredi marketlerinde yer verebileceklerini ifade eden Aydın, bunun için üretimin kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması gerektiğine dikkati çekti.

Bölgedeki üreticilerden çayın Artvin'de işlenmesine yönelik talepler aldıklarını belirten Aydın, konuyu değerlendireceklerini kaydetti. Tarım Kredi'nin bu yıl da üreticilerden fındık almayı planladığını açıklayan Aydın, yerel ürünlerin üretimden pazarlamaya kadar desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

"Faaliyet zararı eden şirketimiz yok"

Tarım Kredi Kooperatiflerinin zarar ettiği yönündeki iddialara da cevap veren Aydın, kurumun mali açıdan güçlü bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Tarım Kredi bünyesinde faaliyet zararı açıklayan herhangi bir şirket bulunmadığını belirten Aydın, grubun 2025 yılını 18 milyar lira karla kapattığını ifade etti. Kurumun öz kaynaklarının 2022-2025 yılları arasında yüzde 350 artarak 21 milyar liradan 94 milyar liraya yükseldiğini aktaran Aydın, Tarım Kredi marketlerinde satılan ürünlerin hem ekonomik hem de kaliteli olduğunu sözlerine ekledi.