Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Birliğinden yağlık ayçiçeği ve yemlik dane mısıra alım garantisi - Son Dakika
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Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Birliğinden yağlık ayçiçeği ve yemlik dane mısıra alım garantisi

07.03.2022 16:45
Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Birliğinden yağlık ayçiçeği ve yemlik dane mısıra alım garantisi

Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliği faaliyet alanı içindeki Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta yağlık ayçiçeği ve yemlik dane mısır üretecek ortaklarına bu yıl alım garantisi ve prim desteği sağlayacağını bildirildi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliği faaliyet alanı içindeki Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta yağlık ayçiçeği ve yemlik dane mısır üretecek ortaklarına bu yıl alım garantisi ve prim desteği sağlayacağını bildirildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, "prim esaslı sözleşmeli üretim" modeli ile bölgede ekilebilir tarım alanları değerlendirilip, dengeli piyasa fiyatlarının üretici lehine oluşturulmasına katkı için ekonomik değeri yüksek yağlık ayçiçeği ve yemlik dane mısır üretimi artırılacak.

Sözleşmeli üretim yapan birlik ortaklarının ürünleri hasat döneminde piyasa fiyatlarından alınarak, dane mısırda ton başına 130 lira, yağlık ayçiçeğinde ise 300 lira prim ödemesi yapılıp ek katkı sağlanacak.

Sözleşmeli üretim yapmak isteyen çiftçilerin bağlı bulundukları Tarım Kredi Kooperatiflerine müracaat ederek herhangi bir ön koşul olmadan sözleşme imzalamaları yeterli olacak.

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Kütahya, Kredi, Tarım, Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Birliğinden yağlık ayçiçeği ve yemlik dane mısıra alım garantisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Birliğinden yağlık ayçiçeği ve yemlik dane mısıra alım garantisi - Son Dakika
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