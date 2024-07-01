Tarım Kredi'nin market ve satış noktası sayısı 4 bin 300'e ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım Kredi'nin market ve satış noktası sayısı 4 bin 300'e ulaştı

Tarım Kredi, Türkiye genelinde 4 bin 300 satış noktasına ulaşarak vatandaşlara alışveriş imkanı sunuyor. Bunun 1200'ü bakkal olup, bakkallar Tarım Kredi'nin ürünlerini sattığı fiyattan alıp satıyor. Ayrıca 3 bin 100 market de hizmet veriyor. Tarım Kredi Genel Müdürü Hüseyin Aydın, rakiplerle aynı sayılara ulaşmayı hedeflediklerini belirtti ve üreticilerin yanında tüketicilere de hizmet etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

01.07.2024 11:25
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin (Tarım Kredi) yurt genelindeki market ve satış noktası sayısı 4 bin 300'e ulaştı.

Tarım Kredi, il merkezlerinin yanı sıra ilçelerde de vatandaşlara alışveriş imkanı sunuyor.

Tarım Kredi Genel Müdürü Hüseyin Aydın, AA muhabirine, ülke genelinde 4 bin 300 satış noktasına ulaştıklarını söyledi.

Satış noktalarından 1200'ünün bakkal olduğunu belirten Aydın, "Bakkalın belirli bölümüne 150 kadar ürün koyuyoruz. Peynir, pirinç, mercimek ve yağ gibi ürünler. Bakkallarımız bizden direkt alıyor ve bizim marketlerde sattığımız fiyattan ürünleri satıyor." dedi.

"Rakiplerimizle aynı sayılara ulaşmayı hedefliyoruz"

Aydın, bakkallar haricinde 3 bin 100 marketin de vatandaşlara hizmet verdiğine dikkati çekerek, "Her gün yeni market açmaya devam ediyoruz. İnşallah bugün halen bu işi yapan diğer rakiplerimizle aynı sayılara ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Yıllar içerisinde bu hedefi gerçekleştireceklerini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Şu anda marketlerimizdeki performanstan da memnunuz. Marketlerimizde ortalama 1500 kadar ürün bulunuyor. Bu ürünlerin yaklaşık 700 kadarını uçtan uca biz üretiyoruz. Bu yönüyle gerçekten başarılı bir organizasyon meydana gelmiş durumda. Bunu geliştirerek devam ettireceğiz. 3 bin 300 market sayısını 3 yılda yakaladık. Rakiplerimiz bu rakamlara bizden çok daha uzun yıllarda ulaştı. Çok hızlı koştuk. Durmadan ama biraz yavaşlayarak kaliteyi de ön plana alarak büyümeye devam edeceğiz. Üreticilerin yanında tüketicilere de hizmet etmeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Tarım Kredi'nin market ve satış noktası sayısı 4 bin 300'e ulaştı - Son Dakika

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