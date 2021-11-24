Tarım sektörü Antalya'da düzenlenen uluslararası "Growtech" fuarında buluştu

Antalya'da düzenlenen Growtech 20. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Growtech Fuar Direktörü Engin Er, Antalya Expo Center'daki fuarda, salgın nedeniyle geçen yıl düzenlenmeyen fuarı bu yıl yeniden açtıklarını söyledi.

Fuara 25 ülkeden 510 firmanın katıldığını belirten Er, "Dünya tarım profesyonellerini Growtech'te Antalya'da bir araya getirdik. İlk günümüzde alım heyeti programımıza 7 ülkeden 20 önemli alıcı katılıyor." dedi.

Salgın döneminde tarım ve güvenli gıdanın öneminin arttığını belirten Er, "137 ülkeden ziyaretçi kayıt yaptırmış durumda. Salgın döneminde bu ziyaretçi sayısı bizleri çok mutlu ediyor. 2019'da 60 bin civarında ziyaretçi ağırlamıştık. Bu yıl da bu sayıya ulaşacağımıza inanıyoruz. Beş ayrı kategoride düzenlediğimiz fuarda, ilgili sektörlerin sorunlarına çözüm arıyoruz. Katılımcı firmalarımız uluslararası pazarlara burada ulaşıyorlar. Ön siparişlerini burada yaptıkları anlaşmalarla sağlıyorlar." diye konuştu.

Fuar, 27 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.