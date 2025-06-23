Tarım Sigortacılığı Toplantısı Sonuçları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Tarım Sigortacılığı Toplantısı Sonuçları

23.06.2025 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSTİB toplantısında tarım sigortası sorunları ve çiftçi sayısındaki düşüş ele alındı.

İstanbul Ticaret Borsasının (İSTİB) her ay gerçekleştirdiği " Borsa Meydanı'nda Sektörler Konuşuyor" toplantısında, bu ay tarım sigortacılığı ele alındı.

İSTİB'den yapılan açıklamada, çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda tarım sigortası yaptıran çiftçi sayısındaki düşüşün en önemli nedenlerinin yüksek primler, geciken hasar ödemeleri ve ekspertiz sorunları olduğu aktarıldı.

Toplantıya, İSTİB Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, Bereket Sigorta Genel Müdürü Faruk Gökçen, Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy ve Sarıgöl Üzüm Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yusuf Tüfekci katıldı.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen İSTİB Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap, toprağa emek veren çiftçinin, yalnızca üretici değil, aynı zamanda toplumun gıda güvenliğini, ekonomik istikrarını ve kırsal refahını temin eden temel aktör olduğunu belirterek, "Bu hayati sektör, doğanın tüm risklerine açık bir üretim alanıdır. Kuraklık, dolu, don, sel, fırtına gibi afetler yalnızca ürünleri değil, üreticinin umudunu da yok edebilmektedir. Bu noktada tarım sigortacılığı, üreticimizin alın terini güvence altına alan bir kalkandır. Artan iklim riskleri, üretim desenindeki değişiklikler ve küresel ekonomik dalgalanmalar, tarım sigortacılığının önemini daha da artırıyor." ifadelerini kullandı.

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü de tarımda sürdürülebilirliğin ve gıda güvencesinin sağlanmasında sigortacılığın kritik bir rol üstlendiğini kaydederek, "Tarımda sürdürülebilirlik sadece ekonomik bir zorunluluk değil, aynı zamanda bir gıda güvenliği meselesidir. Özellikle savaşlar, krizler ve iklim değişikliği gibi küresel tehditler karşısında üretimin korunması her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Bu noktada kamu destekli TARSİM sistemi, artan riskler karşısında üreticiye güvence sağlayan en modern ve etkili modeldir." değerlendirmesini yaptı.

Çiftçiliğin rastgele değil, bir işletme gibi profesyonelce yapılması gerektiğine dikkati çeken Engürülü, "Çiftçimiz aldığı poliçeyi detaylıca okuyup anlamalı. Daha önce yaşanmamış doğa olayları da başımıza geliyor ve onlarla ilgili bilimsel çalışmalar yapıp mevzuatımızı sürekli güncelliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Risklerin doğru şekilde yönetilmesi büyük önem taşıyor"

Bereket Sigorta Genel Müdürü Faruk Gökçen de tarımın üstü açık bir fabrika gibi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu nedenle üretim doğaya bağımlı ve her an risk altındadır. Sigorta sisteminin de tarımın dinamiklerine uygun olarak oluşabilecek riskleri yerinde ve gerçekçi biçimde belirlemesi gerekir. Çünkü üretici ne kazanacağını bilmeden yatırım yapıyor. Dolayısıyla bu sektörde gelirin sürdürülebilir olması için risklerin doğru şekilde yönetilmesi büyük önem taşıyor. Tarım sigortası, bu noktada yalnızca zararları karşılayan bir mekanizma değil, aynı zamanda üreticinin geleceğe güvenle bakabilmesini sağlayan stratejik bir araçtır."

Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, tarım sigortalarında sahada yaşanan sorunlara ve küçük üreticilerin sistemden uzaklaştığına dikkati çekerek, "Üretimimiz tamamen üstü açık, doğrudan iklim risklerine açık bir sistem. Girdi maliyetlerimiz zaten çok yüksek buna bir de sigorta primleri eklendiğinde çiftçi bu maliyeti karşılayamıyor. Bundan iki yıl önce üreticilerimizin yüzde 70-80'i TARSİM sigortası yaptırıyordu, bugün bu oran yüzde 50 seviyelerine gerilemiş durumda. Özellikle küçük üreticiler sigorta yaptıramıyor ya da yaptırmak istemiyor. Bu da sektördeki kırılganlığı artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıgöl Üzüm Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yusuf Tüfekci ise hasar ödemelerindeki gecikmelerin sigorta yaptıran çiftçi sayısının azalmasına neden olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Üretici, sigorta yaptırmak istiyor ama maliyetler fazla. En büyük sorunlardan biri de hasar ödemelerinin gecikmesi. Üretici aylarca ödeme bekliyor. Bu yüzden çiftçilerimiz artık sigorta yaptırmak istemiyor. Ayrıca yan yana iki parselden birine yüzde 35, diğerine yüzde 75 hasar oranı verilmesi gibi adaletsizlikler yaşanıyor. Eksperler ürün bazında doğru eğitilmeli ve raporlarını buna göre hazırlamalı."

Kaynak: AA

Çiftçilik, Sigorta, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım Sigortacılığı Toplantısı Sonuçları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik Gölü’nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu İznik Gölü'nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu
ABD’nin İran saldırısına BM Genel Sekreteri Guterres’ten ilk yorum ABD'nin İran saldırısına BM Genel Sekreteri Guterres'ten ilk yorum
Pogba futbola yeniden döndü Monaco’ya salı günü imzayı atıyor Pogba futbola yeniden döndü! Monaco'ya salı günü imzayı atıyor
Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo’nun yanına gidiyor Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo'nun yanına gidiyor
Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü
Anne, öz kızını boğarak öldürdü Anne, öz kızını boğarak öldürdü
Çin’den ABD’ye İran tepkisi: Orta Doğu’da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz Çin'den ABD'ye İran tepkisi: Orta Doğu'da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz
10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi 10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi
Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe’den transfer Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer
Donald Trump: İran rejimi İran’ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın Donald Trump: İran rejimi İran'ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın?
Samsun’daki konser çıkışında bıçaklı kavga Samsun'daki konser çıkışında bıçaklı kavga

18:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran’da nükleer tehlike ortaya çıkıyor
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran'da nükleer tehlike ortaya çıkıyor
17:36
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
16:46
Orta Doğu’da tansiyonu yükselten Trump’tan petrol uyarısı
Orta Doğu'da tansiyonu yükselten Trump'tan petrol uyarısı
15:57
Son ankette birinci sıra değişti Ne AK Parti ne de CHP
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
08:37
Hoş geldin Paul Pogba Yeni adresi resmen belli oldu
Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu
08:20
ABD’nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi Hamaney adres verdi
ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi
08:09
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp Yayın sonrası hayatını kaybetti
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti
07:56
İsrail, İran’daki 6 havaalanını vurdu 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
İsrail, İran'daki 6 havaalanını vurdu! 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
07:53
Yok böyle maç İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
Yok böyle maç! İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
07:41
Galatasaray’ın yıldızı futbolu bıraktı
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı
07:40
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
07:19
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi Füzeler peş peşe ateşlendi
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi
07:18
Uçak kalktı geliyor Süper Lig’de yılın sürprizi
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig'de yılın sürprizi
01:21
Samsun’daki konser çıkışında bıçaklı kavga
Samsun'daki konser çıkışında bıçaklı kavga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2025 19:29:48. #7.13#
SON DAKİKA: Tarım Sigortacılığı Toplantısı Sonuçları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.