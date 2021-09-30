Tarım sigortaları, yaşanabilecek mağduriyetlerin azaltılmasını sağlıyor

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, TARSİM olarak, bu yıl meydana gelen çeşitli riskler neticesinde bitkisel ürünleri ve hayvanları zarar gören üretici ve yetiştiricilere 1,2 milyar TL ödeme gerçekleştirdiklerini, ilerleyen dönemlerde 1,2 milyar TL daha hasar ödemesi yapacaklarını bildirdi.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, Serpil Günal, Finansın Geleceği Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen "Sigortacılığın Geleceği" paneline katıldı.

Açıklamada paneldeki konuşmasına yer verilen Günal, tarım sektöründe yüksek oranda risk altında faaliyetlerini sürdüren üreticilere, tarım sigortasının bir ihtiyaç olduğunu anlatmaları gerektiğini belirtti.

Küresel iklim değişikliği sonucu dünya genelinde yaşanan doğal afetlerin, ani sıcaklık değişimlerine, dolulara, sellere, hortumlara neden olduğunu ve bunun sonucunda da tarımsal faaliyetlerin olumsuz yönde etkilendiğini aktaran Günal, risklerin şiddeti ve frekansının yıllar itibarıyla artış gösterdiğini kaydetti.

Günal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"TARSİM sistemi, küresel düzeyde etkisini giderek arttıran iklim değişikliklerinin doğurduğu olumsuz sonuçlara karşı ülkemizde tarımsal üretimde devamlılık, üretici ve yetiştiricimizin gelirinde istikrar ve tarım ekonomisinde dengenin sağlanabilmesi amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Sistemde teminat kapsamı sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde her yıl kademeli olarak genişletiliyor. Sigorta ürünleri ve uygulamalar çeşitleniyor. Bazı branşlarda yüzde 67'ye ulaşan devlet prim desteği imkanı sunuluyor. Çeşitli indirim ve ödeme kolaylıkları ile çiftçimiz, ürünlerini ve hayvanlarını güvence altına almaya teşvik ediliyor. 7 farklı sigorta branşıyla geniş bir yelpazede tarımın her alanına dokunuyoruz. TARSİM olarak, bu yıl meydana gelen çeşitli riskler neticesinde bitkisel ürünleri ve hayvanları zarar gören üretici ve yetiştiricilere 1,2 milyar TL ödeme gerçekleştirdik. İlerleyen dönemlerde 1,2 milyar TL daha hasar ödemesi yapacağız."

Sistemin yaygınlaştırılarak penetrasyonun arttırılması, üreticilerin tarım sigortasını zamanında yaptırması ve ihmal etmemesi yönünde bilinçlendirilmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Günal, TARSİM olarak, bu bilincin oluşturulması için eğitim faaliyetlerini çok yönlü ve kesintisiz olarak sürdürdüklerini, acentelere, bankalara, eksperlere ve çalışanlara yönelik eğitim programları düzenlediklerini bildirdi.

"Afetlerin yaratacağı mağduriyetleri daha aza indirmenin yolu sigortadan geçiyor"

Serpil Günal, Türkiye'de tarım sigortalarında sigortalılık oranlarının yüksek olduğu bölgelere bakıldığında, geçmiş yıllarda önemli hasar olaylarının meydana geldiğini belirterek, "Yaşanan afetlerin ardından teminatı bulunan çiftçilerimizin hasarları, TARSİM tarafından hızlı bir şekilde karşılanırken, sigortası olmayanların ise afetlerden sonra ciddi mağduriyetler yaşadıklarını görüyoruz. Yaşanan bu afetlerin yaratacağı mağduriyetleri daha aza indirmenin yolu sigortadan geçiyor. Bu nedenledir ki hepimizin en önemli gündem maddelerinden biri, tarım sigortası konusunda üreticilerimizi bilinçlendirmek olmalı." ifadelerini kullandı.

Tarım sektöründe yüksek oranda risk altında faaliyetlerini sürdüren üreticilere, sigortanın sıradan bir ürün olmadığını, bir ihtiyaç olduğunu anlatmaları gerektiğini aktaran Günal, devletin desteğinin önemli olduğunu, tarım sigortası alanındaki bilincin artırılmasının sistemin yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Türkiye'de sigorta sektörünün en geniş ve büyük satış kanalının acenteler olduğu dikkate alındığında, bu alandaki potansiyele ulaşılmasında, üreticilerin bu konuda bilinçlendirilmesinde, tarım sigortalarının yaygınlaştırılmasında acentelere büyük sorumluluklar düştüğünü belirten Günal, şunları kaydetti:

"Bu nedenle acentelerin; tarım sigortası branşını gündemine almasının, toplum bilincinin artırılmasında bir köprü vazifesi üstlenerek çiftçileri doğru yönlendirmesinin, hasar süreçlerini detaylı anlatmasının, yeni çıkan ürün ve teminatlarda ihtiyaçlara göre yönlendirme yapmasının ve bununla birlikte poliçe satışı sonrasında hizmet ve desteklerine devam etmesinin, üreticinin yanında ve ulaşılabilir olmasının son derece önemli olduğunun altını çizmek isterim. Bu şekilde üreticinin sisteme olan güveni de artacaktır."