Tarım ve Esnafa Hazine Destekli Krediler Yeniden Düzenlendi
Ekonomi

Tarım ve Esnafa Hazine Destekli Krediler Yeniden Düzenlendi

15.02.2026 10:01
Hazine destekli tarımsal üretim ve esnaf kredilerine ilişkin yeni esaslar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Tarımsal üretim ile esnaf ve sanatkarlara yönelik Hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinin kullandırılmasına ilişkin esaslar yeniden belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, "Ziraat Katılım Bankası AŞ Tarafından Tarımsal Üretime Dair Hazine Kar Payı Destekli Yatırım ve İşletme Finansmanı", "TC Ziraat Bankası AŞ ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi" ve "Türkiye Halk Bankası AŞ'ce Esnaf ve Sanatkarlara Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi" kullandırılmasına ilişkin kararlarda değişiklik yapıldı.

Buna göre, faydalanıcıların en fazla 15 gün öncesine kadar alınmış belgeyle vergi dairelerine Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun'un ilgili maddesi kapsamında vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının bulunmaması veya varsa yeniden yapılandırılarak yapılandırmayı bozmamış olmaları gerekiyor.

Söz konusu koşulun sağlanamaması durumunda, borcun, kullanılacak finansman ve kredinin yüzde 25'ine karşılık gelen tutarı, kişi adına ilgili dairelere aktarılacak.

Bu kapsamda tahsil edilecek tutar, yıllık 300 bin lirayı aşmayacak. Borcun faizine ilişkin Hazinece sağlanacak indirim oranı da yüzde 25 olacak.

Temel hayvansal ve bitkisel üretim konularında tamamı ayni ve 400 bin liraya kadar kullandırılan finansman ve krediler ile belli meslek kollarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredilerde 31 Aralık 2026'ya kadar söz konusu şartlar aranmayacak.

Kaynak: AA

Çiftçilik, Ekonomi, Finans, Tarım, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Tarım ve Esnafa Hazine Destekli Krediler Yeniden Düzenlendi
