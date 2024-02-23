Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı TARSİM\'i ziyaret etti

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı, 22 Şubat'ta Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi AŞ (TARSİM) Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, Bağcı, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ve kurum yöneticileriyle bir araya geldi.

Bağcı, burada yaptığı açıklamada, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin Bakanlık tarafından yakından takip edildiğini ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine verilen desteklerin devam edeceğini ifade etti.

Engürülü de Bağcı'ya, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin, yapısı, işleyişi, uygulamaları ile sistemin kuruluşundan itibaren geçen süredeki gelişimi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. ???????

Engürülü, Bakanlığın sistemin istikrarlı büyümesinde, gelişiminde, ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı bir noktaya ulaşmasında önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Bakan İbrahim Yumaklı ve Bağcı'ya şükranlarını sunan Engürülü, TARSİM'in kısa, orta ve uzun vadedeki hedeflerini paylaştı.