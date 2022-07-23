Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Yumaklı, tahıl koridoru anlaşmasını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Yumaklı, tahıl koridoru anlaşmasını değerlendirdi Açıklaması

23.07.2022 11:53
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Yumaklı, tahıl koridoru anlaşmasını değerlendirdi Açıklaması

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, tahıl koridoru anlaşmasının, gıda konusunda oluşan küresel çaptaki stresi büyük ölçüde azaltacağını belirtti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, tahıl koridoru anlaşmasının, gıda konusunda oluşan küresel çaptaki stresi büyük ölçüde azaltacağını belirtti.

Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hazır bulunduğu, Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla imzalanan anlaşmayı AA muhabirine değerlendirdi.

Kovid-19 salgınının başlamasıyla "gıda milliyetçiliği"nin literatüre girdiğini, ülkelerin kendi gıdasını korumaya yönelik ciddi bir reaksiyon gösterdiğini ifade eden Yumaklı, "Bu noktada, üretici ülkelerle kendisine gıda ürünleri yetmeyen ülkeleri birbirinden ayırmak gerekiyor. Türkiye, kendi ürettiği ürünlerle kendine yetebilen bir ülke olmanın önemini bir kez daha fiilen yaşamış oldu." diye konuştu.

Yumaklı, hububat üretiminde çok önemli bir yere sahip olan Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaşın, üretim dezavantajı olan ülkelerin gıdaya ulaşmasında ciddi zorluklara yol açtığını dile getirdi.

Türkiye'nin coğrafi olarak çok önemli bir pozisyonda bulunduğuna işaret eden Yumaklı, şöyle dedi:

"Bu sorunun çözümü de yine Türkiye'nin elinden geçti. Ülkemiz adına gurur verici bir durum. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu sorunun çözümüne dönük çok ciddi bir emek olduğunun altını çizmek isterim. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin de katılımıyla imzalanan bu anlaşma ile dünyada gıda konusunda oluşan büyük stresin önemli ölçüde azalacağını düşünüyorum."

Yumaklı, bu anlaşmada yer almanın, Türkiye'nin gücünü dünyaya göstermesi açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin kendi kendine yetebiliyor olmasının ciddi bir rahatlık ve avantaj sağladığını vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Anlaşma, dünyada oluşan gıda fiyatları ile özellikle hububata ilişkin gıda fiyatlarındaki belirsizliği büyük oranda belli seviyelere indirecek ve o belirsizlikten kaynaklı dalgalanmaları da engelleyecek. Ülkemizin hem ticari hem politik hem de dünyadaki konumunun belirleyiciliğinin tasdiklenmesi açısından çok önemli bir sonuç."

YORUMLAR
500
Biçer Karaca'dan Basın Bayramı Mesajı: 'Cezaevi Kapılarından Uğurlamadığımız Gazetecilerimizle Demokrasiyi, Özgürlükleri Vatandaşlarımızla... Biçer Karaca'dan Basın Bayramı Mesajı: 'Cezaevi Kapılarından Uğurlamadığımız Gazetecilerimizle Demokrasiyi, Özgürlükleri Vatandaşlarımızla... Bakan Soylu, Tacikistanlı mevkidaşı Rahimzoda'yı makamında ağırladı Bakan Soylu, Tacikistanlı mevkidaşı Rahimzoda'yı makamında ağırladı
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Yumaklı, tahıl koridoru anlaşmasını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:47 Türk edebiyatının önemli isimlerinden Rasim Özdenören hayatını kaybetti
11:19 Sirkteki gösteride ayı, eğitmene saldırdı! Seyirciler korku dolu anlar yaşadı
10:56 Fenerbahçeli tribün lideri Rambo Okan'ın hayatını kaybettiği iddiasına yakın arkadaşından yalanlama
10:54 Barış Akarsu'yu canlandıran İsmail Ege Şaşmaz'ı görenlerin ağzı açık kaldı
10:46 Basın İlan Kurumu'ndan gazetelere denetim! Asgari baskı adedi şartına uymayan gazetelerin ilan yayınlama hakları durduruldu
10:38 Ankapark'ta 50.4 milyon dolar ödenen teleferik, 1 gün bile çalışmadı
10:21 Film setinde fünye erken patladı! İsmail Hacıoğlu'nun yüzünde yaralar oluştu
10:17 Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 yaşındaki fotoğrafını görenler bir detaya takıldı
10:14 Futbolcu, 'Aşk Adası' isimli flört programından teklif gelince takım kampından ayrıldı
10:09 Ahırda yeni doğan çift başlı buzağı, tedirgin etti! Annesi ise yavrusunu korumak için üzerine kapandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 11:59:49. #1.11#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Yumaklı, tahıl koridoru anlaşmasını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement