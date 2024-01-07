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Tarım ve Orman Bakanı: 2023 yılında 171 bin 219 denetim gerçekleştirildi - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı: 2023 yılında 171 bin 219 denetim gerçekleştirildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, denizlerde ve iç sularda su ürünleri kaynaklarının korunması ile sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla kaçak avcılığın önlenmesine yönelik denetimlerinin 7 gün 24 saat esasına dayalı sürdüğünü belirterek, bu çerçevede 2023 yılında 171 bin 219 denetim gerçekleştirildiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı: 2023 yılında 171 bin 219 denetim gerçekleştirildi
07.01.2024 - 10:52,
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, denizlerde ve iç sularda su ürünleri kaynaklarının korunması ile sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla kaçak avcılığın önlenmesine yönelik denetimlerinin 7 gün 24 saat esasına dayalı sürdüğünü belirterek, bu çerçevede 2023 yılında 171 bin 219 denetim gerçekleştirildiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, su ürünleri avcılığında sürdürülebilirliğin sağlanması ve yasa dışı avcılık ile mücadele kapsamında Bakanlık olarak yoğun çalışmalar yürüttüklerini vurguladı. Yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesine yönelik yıl boyu rutin denetimlere ek olarak ülke genelinde çapraz ve eş zamanlı denetimler de yapıldığının altını çizen Yumaklı, şu bilgileri aktardı:

"Denizlerimiz, iç sularımız, karaya çıkış noktalarımız, nakil güzergahları, balıkçı gemileri, balık halleri, balık unu-yağı fabrikaları ve perakende satış yerlerinde denetimlerimiz mesai mefhumu gözetilmeksizin 7 gün 24 saat esasına dayalı sürüyor. Bu kapsamda, 2023 yılında toplam 171 bin 219 adet denetim gerçekleştirilmiş olup kaçak avcılıkla elde edilen 593 ton su ürününe el konulmuştur. Yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan ve bu ürünlerin satışını yapan 6 bin 527 kişi/iş yerine toplam 74 milyon Türk lirası idari para cezası uygulandı. Ayrıca, avlanma ruhsatına sahip olmayan ve kurallara uygun avlanmayan 78 adet gemi ve 3 bin 563 adet muhtelif av aracına el konularak mülkiyeti kamuya geçirildi. Bu denetimlerde görev alan değerli arkadaşlarım başta olmak üzere paydaş kurumlarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Bakan Yumaklı, ülkenin sucul zenginliğinin bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal etkenler dikkate alınıp sürdürülebilir bir şekilde işletilmesi ve yasa dışı su ürünleri avcılığının engellenmesi amacıyla çalışmalarının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla süreceğini kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Balıkçılık, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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