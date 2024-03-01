Tarım ve Orman Bakanı: 9 Milyar Liralık Mazot ve Gübre Destek Ödemeleri Çiftçilere Aktarılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı: 9 Milyar Liralık Mazot ve Gübre Destek Ödemeleri Çiftçilere Aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanı: 9 Milyar Liralık Mazot ve Gübre Destek Ödemeleri Çiftçilere Aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 9 milyar liralık mazot ve gübre destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını duyurdu. Bakan Yumaklı, üreticilere verilen desteklerin devam ettiğini belirterek, Türkiye'nin yüzyılı üreticilerin de yüzyılı olacağını ifade etti.

01.03.2024 11:24
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 9 milyar liralık mazot ve gübre destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 8 milyar 998 milyon 174 bin 300 liralık mazot ve gübre destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını kaydetti. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üreticilerimize desteklerimiz devam ediyor. Bugün yaklaşık 9 milyar liralık mazot ve gübre destek ödemesi, ülkesi için üreten çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Türkiye Yüzyılı üreticinin de yüzyılı olacak" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı: 9 Milyar Liralık Mazot ve Gübre Destek Ödemeleri Çiftçilere Aktarılıyor - Son Dakika
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