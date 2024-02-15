Tarım ve Orman Bakanı: Gıda ihracatını 35-40 milyar dolara çıkarmak istiyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2023 yılında 31 milyar dolara ulaşan gıda ürünleri ihracatımızı 35-40 milyar dolara çıkarmanın gayreti içerisindeyiz." dedi.
Bakan Yumaklı, "Yaylalar Aydınlansın, Hayvancılık Canlansın, Sütün Kalitesi Artsın Projesi" kapsamında Amasya Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen güneş enerji paneli dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Amasya'nın göçer hayvancılıkta Türkiye'de önemli yer tuttuğunu, bu kapsamda çiftçilere yönelik önemli projeler ve desteklerin hayata geçirildiğini söyledi.
Üreticileri her zaman desteklediklerini vurgulayan Yumaklı, "Göçer hayvancılık yapan kardeşlerimizin en büyük sorunu, yaylada elektrik olmadığı için üretmiş oldukları ürünler başta olmak üzere sosyal, temel ihtiyaçlarını karşılayacak elektrik ve ona bağlı hususları karşılayamamaktı. Bin bir zorlukta üretmiş oldukları ürünlerin aynı zamanda kalitesinde bozulma olmadan pazara ya da talep edene ulaşmasını sağlayacak elektrik bu konuda önemliydi. Çünkü üretmiş oldukları sütleri diyelim ki buzdolaplarında saklama ihtiyaçlarını ancak bu şekilde giderebileceklerdi." diye konuştu.
Amasya'daki programda 42 üreticiye güneş panelini teslim edeceklerini dile getiren Yumaklı, yüzde 75'inin hibe olacağına işaret etti.
Ülkenin verimli topraklarını bundan sonraki nesiller için hazır hale getirmenin yollarını aradıklarını anlatan Yumaklı, şöyle konuştu:
"Bütün amacımız ülkemizin insanının gıda ihtiyacını, ülkemize gelen turistlerin ve gelip geçer, bir günlük dahi, iki günlük de olsa yolcuların, velhasıl bu ülkede bir şekilde gıdasını temin etmekle yükümlü olduğumuz kimler varsa onların gıdasını herhangi bir eksikliğe mahal vermeden tamamlamak. Bunun yanı sıra çok daha fazla, çok daha kaliteli, katma değerli üreterek 2023 yılında 31 milyar dolara ulaşan gıda ürünleri ihracatımızı 35-40 milyar liraya çıkarmanın gayreti içerisindeyiz. Bu projeyle beraber hep söylediğimiz gibi her alanda üretimin artmasıyla alakalı üretimin sürdürülebilir olması, verimli olması, üretmiş olduğumuz ürünün kaliteli olması, o sektöre yatırım yapılması ve mutlaka kayıt altına alınmasıyla ilgili hususların gerçekleşmesini istiyoruz. Bu memlekette üreten kimler varsa onların hemen yanındayız. Onlarla omuz omuzayız. En zorundan en kolayına kadar hangi ürünü üretirse üretsin, bu ülkenin ihtiyaçlarını ortaya koyma adına gecesini gündüzüne katmış olursa olsun, o üreticilerimize canıgönülden teşekkür ediyorum."
Törene Amasya Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez ile çiftçiler katıldı.
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