Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, '14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması' başvurularında son 3 güne girildiğini belirtti. - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, '14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması' başvurularında son 3 güne girildiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması" başvurularında son 3 güne girildiğini belirterek, "Fotoğraf yarışması ile Türkiye Yüzyılı'nda üretimi ve üreticiyi ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz.

29.08.2024 18:46
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması" başvurularında son 3 güne girildiğini belirterek, "Fotoğraf yarışması ile Türkiye Yüzyılı'nda üretimi ve üreticiyi ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten, "14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması"na ilişkin paylaşım yaptı.

Fotoğraf yarışması başvurularında son 3 güne girildiğini bildiren Yumaklı, "Tarıma, ormana ve insana dair benim de bir eserim var diyorsanız sıra sizde. Fotoğraf yarışması ile Türkiye Yüzyılı'nda üretimi ve üreticiyi ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz. Anadolu'nun eşsiz motiflerini barındıran nice eser arasında yer almak için, http://tarimormaninsan.com." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, bu yılki yarışmanın temasını "Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı" olarak belirlediklerine dikkati çekerek, başvuruların 31 Ağustos'ta sona erdiğini kaydetti. Yarışmaya genç ve yetişkin tüm fotoğraf meraklılarının katılımını beklediklerini aktaran Yumaklı, tarım ve ormanın, sanattan ayrı düşünülemeyeceğinin altını çizdi.

Yarışmada 6 kategori var

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, toprağın, suyun, tarımın ve ormanın önemi konusunda bireysel ve toplumsal duyarlılığın geliştirilmesini hedefleyen "Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması", bu yıl uluslararası boyuta taşınarak, 14. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması (UTOİFY) adıyla gerçekleştirilecek.

"Genel", "Çiftçi", "Öğrenci", "Tema", "Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları" ile "DenizBank Çalışanları" olmak üzere 6 kategoride organize edilen yarışmaya katılımcılar tarım, hayvancılık, orman, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, tarım hareketliliğinin işlenmesi, üretici, çiftçi, çoban, köylü ve köy yaşamına dair faaliyetleri konu alan fotoğraflarla katılabilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, '14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması' başvurularında son 3 güne girildiğini belirtti. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, '14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması' başvurularında son 3 güne girildiğini belirtti. - Son Dakika
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