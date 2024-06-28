Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 150 milyon 36 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilere aktardı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 150 milyon 36 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilere aktardı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün çiftçilerin hesaplarına 2 milyar 150 milyon 36 bin lira tarımsal destekleme ödemesini aktardıklarını duyurdu. Ödemeler arasında çay budama tazminatı, organik tarım desteği, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi gibi çeşitli alanlarda destekler bulunuyor.

28.06.2024 18:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 150 milyon 36 bin lira tarımsal destekleme ödemesini, bugün çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını bildirdi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.

2 milyar 150 milyon 36 bin lira tarımsal destekleme ödemesini, bugün çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını belirterek paylaşımında şu detaylara yer verdi:

"Çay budama tazminatı 1 milyar 370 milyon 782 bin 120 lira, katı organik organomineral gübre desteği 290 milyon 388 bin 38 lira, hububat, baklagil ve dane mısır desteği 235 milyon 993 bin 649 lira, yağlı tohumlu bitkiler desteği 95 milyon 80 bin 547 lira, iyi tarım uygulamaları desteği 74 milyon 615 bin lira, organik tarım desteği 72 milyon 264 bin 60 lira, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi 10 milyon 463 bin 886 lira ve yem bitkisi desteği 448 bin 700 lira olmak üzere toplam 2 milyar 150 milyon 36 bin lira destek çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun."

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanı, Çay, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 150 milyon 36 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilere aktardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
23:34 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
08:29 Gittiği takımın ismini bilen yok Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılıyor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
00:28 HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı
00:17 İddialar için, “Hayırlı olur“ demişti Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
22:34 Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 09:51:25. #1.13#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 150 milyon 36 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilere aktardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement