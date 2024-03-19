Tarım ve Orman Bakanı: IPARD III Programı'nda 7 yıl içinde 785 milyon avro hibe desteği sağlanacak

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı'na yeni dahil ettikleri sektörlerle kırsalı kalkındırmaya devam ettiklerini belirterek, "81 ilimize yaygınlaştırdığımız IPARD III Programı kapsamında 7 yıl içinde 785 milyon avro hibe desteği kullandırılacak." ifadesini kullandı.

Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, IPARD III Programı 2024 yılı çağrı takviminin yayımlandığını bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen ve 2011'den itibaren Bakanlık tarafından uygulanan IPARD I ve II Kırsal Kalkınma programları kapsamında, 25 bin 243 projeye 44,7 milyar lira hibe verildiğini hatırlatan Yumaklı, hibeler sayesinde hayvansal üretimden tarım ve su ürünlerinin işlenmesine, kırsal turizm ve arıcılıktan yenilenebilir enerjiye kadar geniş bir yelpazede ülkenin kırsal alanlarına 95 milyar liralık yatırım kazandırıldığını, yaklaşık 100 bin kişiye de istihdam imkanı sağlandığını belirtti.

Yumaklı, yeni bir uygulamaya giderek Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) 2024 yılında çıkılacak çağrılara ilişkin takvimi ilk kez yıllık olarak açıkladıklarına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Başvuru sahiplerimiz projelerinin ön hazırlıklarını böylece rahatça yapabileceklerdir. Sonrasında da başvuru inceleme süreçleri hızlandırılarak, daha etkin olabilecektir. 2024 yılından itibaren uygulanacak IPARD III Programı ile de 7 yıl içinde 785 milyon avro tutarında hibe desteği kullandıracağız. Yeni program döneminin en büyük yeniliği ise bugüne kadar 42 ilimizde uyguladığımız IPARD Programı'nın uygulama alanını ülke geneline yaygınlaştıracak olmamızdır. Bu sayede ülkemizin 81 ilindeki girişimcilerimiz, tarım-gıda ve kırsal kalkınma alanında yapacakları yatırımlar için artık IPARD kaynaklarını kullanabilecekler ve ülkemizin her yerindeki yatırımcılarımız ile çiftçilerimiz hibe desteklerimizden faydalanabileceklerdir."

Bu yıl 248 milyon avro hibe verilecek

Yumaklı, AB ile yapılan müzakereler sonucunda, IPARD III Programı'nın finansman kaynağının 555 milyon avrodan 785 milyon avroya çıkarıldığına işaret etti.

Bakan Yumaklı, bu yıl yayınlanması planlanan başvuru çağrı ilanları kapsamında desteklenecek projelerle tarım, gıda ve kırsal kalkınma alanındaki yatırımlar için 248 milyon avro hibe sağlanmasının öngörüldüğünü ifade etti.

TKDK tarafından 2024'te çıkılacak çağrılarına ilişkin takvimi paylaştıklarını belirten Yumaklı, 21 Mart'ta 66 milyon avro bütçeli "tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlara" ilişkin IPARD III 1. başvuru çağrı ilanını yayınlayacaklarını bildirdi.

Yumaklı, faydalanıcıların yapacakları katkı da dikkate alındığında, IPARD III Programı'nın sadece 2024 yılında çıkılacak çağrı dönemlerinde, kırsal alanlarda toplam 450 milyon avro tutarında yatırım gerçekleştirilmesini ve ülke ekonomisine 20 bin yeni istihdam alanı kazandırılmasını hedeflediklerini belirtti.

Yumaklı, önceki program dönemlerinde olduğu gibi yeni program döneminde de IPARD fonlarının tarım ve gıda sektörlerine yatırım yapmak isteyen girişimciler için önemli bir finansman kaynağı olmaya devam edeceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ayrıca kırsal alt yapı yatırımları ve danışmanlık hizmetlerinin desteklenmesi gibi programa yeni dahil edilen sektörler ile yumurta işleme, yem bitkileri yetiştiriciliği, solucan gübresi üretimi ve tuzlu suda kültür balıkçılığı gibi yeni destek alanları da girişimcilerimize farklı konularda yatırım yapma imkanı sağlayacaktır. IPARD III Programı'na yeni dahil ettiğimiz sektörlerle kırsalı kalkındırmaya devam ediyoruz."

Çağrı ve başvuru dönemleri

Takvime göre 66 milyon avro bütçeli "tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar" için 21 Mart'ta, 80 milyon avro bütçeli "çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme" için haziran ayında, 90 milyon avro bütçeli "tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar" için temmuz ayında ve 12 milyon avro bütçeli "çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme (açık alanda bitkisel üretim projelerine yönelik makine ekipman destekleri)" için ağustos ayında çağrıya çıkılacak.

Başvurular ise mayıs, temmuz, ağustos ve eylül aylarında gerçekleştirilecek.