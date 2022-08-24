Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, MÜSİAD'da sektör üyeleri ile bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, MÜSİAD'da sektör üyeleri ile bir araya geldi

24.08.2022 13:40
Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, MÜSİAD'da sektör üyeleri ile bir araya geldi

Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, MÜSİAD'da sektör üyeleri ile bir araya geldi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, tarım ve hayvancılık sektörü temsilcileriyle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, MÜSİAD'da sektör üyeleri ile bir araya geldi

İSTANBUL - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, tarım ve hayvancılık sektörü temsilcileriyle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Yaklaşık iki saatlik görüşmede üyeler, Bakan Kirişçi'ye sunum yaparak sorunları dosya halinde teslim etti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Bakırköy Ataköy'de bulunan MÜSİAD genel merkezinde, gıda, tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren üyelerle bir toplantı gerçekleştirdi. Yaklaşık iki buçuk saat süren toplantıda üyeler, Bakan Kirişçi'ye sektörün sorun ve sıkıntılarını anlatarak, bu sorunlarla ilgili dosyalar teslim etti.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kirişçi, "Çok faydalı, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Bu derneğin tespitleri, bu derneğin bizim sektörümüze ilişkin çözüm önerileri, bizler için kıymet ifade ediyor. bunların tamamını aldık, dosyalarımızı aldık, notlarımızı aldık. İnşallah bundan sonraki çalışmalarımızda, biz buradaki değerlendirmeleri, katkıları dikkate alarak tarım ve orman bakanlığı olarak çalışmalarımızı büyük bir hızla, sürdüreceğiz" diye konuştu.

Açıklamaların ardından Bakan Kirişçi ve beraberindeki heyet kurumdan ayrıldı.

YORUMLAR
500
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Sarıyer Gümüşdere köyünü ziyaret etti (1) Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Sarıyer Gümüşdere köyünü ziyaret etti (1) Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Sarıyer Gümüşdere köyünü ziyaret etti Açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Sarıyer Gümüşdere köyünü ziyaret etti Açıklaması
Kaynak: İHA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Bekir Pakdemirli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, MÜSİAD'da sektör üyeleri ile bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:46 Aleyna Tilki'nin 17 yaşına giren kardeşi Ayça Tilki, doğum gününde playboy tavşanı kıyafeti giydi
12:30 Fransız basını yazdı! Fenerbahçe ile Galatasaray, Lyon ile sözleşmesini uzatmayacak Moussa Dembele'yi transfer etmek için kolları sıvadı
12:24 Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na KYK cevabı: Cumhuriyet tarihinin en yükseği
12:39 17 yaşındaki Suriyeli Mecit'i, sigarası yok diye bıçakladılar!
12:14 Didem Arslan Yılmaz'dan konuğunun kıyafetine tepki gösterdi: Bu ne ya arkadaşlar?
11:44 AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı: Öğlen saatlerinde başlayıp gece saatlerine kadar devam edecek
11:36 Fenerbahçe, sezona bomba gibi giren Valencia'ya 1+1 yıllık yeni sözleşme teklif etti
11:37 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Büyük Taarruz'un yıl dönümünde gençlerle beraber 15 kilometre yürüyecek
11:30 Eşini ve 3 kızını katleden cani hakkında korkunç gerçek ortaya çıktı! Komşular engellemiş
11:22 Güne yükselişle başlayan gram altın 1.019 liradan satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 13:40:15. #1.13#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, MÜSİAD'da sektör üyeleri ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement