Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, MÜSİAD'da sektör üyeleri ile bir araya geldi

İSTANBUL - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, tarım ve hayvancılık sektörü temsilcileriyle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Yaklaşık iki saatlik görüşmede üyeler, Bakan Kirişçi'ye sunum yaparak sorunları dosya halinde teslim etti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Bakırköy Ataköy'de bulunan MÜSİAD genel merkezinde, gıda, tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren üyelerle bir toplantı gerçekleştirdi. Yaklaşık iki buçuk saat süren toplantıda üyeler, Bakan Kirişçi'ye sektörün sorun ve sıkıntılarını anlatarak, bu sorunlarla ilgili dosyalar teslim etti.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kirişçi, "Çok faydalı, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Bu derneğin tespitleri, bu derneğin bizim sektörümüze ilişkin çözüm önerileri, bizler için kıymet ifade ediyor. bunların tamamını aldık, dosyalarımızı aldık, notlarımızı aldık. İnşallah bundan sonraki çalışmalarımızda, biz buradaki değerlendirmeleri, katkıları dikkate alarak tarım ve orman bakanlığı olarak çalışmalarımızı büyük bir hızla, sürdüreceğiz" diye konuştu.

Açıklamaların ardından Bakan Kirişçi ve beraberindeki heyet kurumdan ayrıldı.