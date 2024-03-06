Tarım ve Orman Bakanı: Kırsal kalkınmada gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal kalkınmada son 22 yılda 774 bin projeye reel rakamlarla yaklaşık 120 milyar lira hibe ödemesi yaptıklarını belirterek, "Bu desteklerde gençlerimize ve kadınlarımıza her zaman pozitif ayrımcılık yaptık." dedi.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından organize edilen Tarımda Kadın Emeği Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla The Ankara Otel'de başladı.
Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, kırsal kalkınmadaki başarıların ana kaynağının kadınlar olduğuna işaret ederek, kırsal kalkınmanın, ülkenin gıda arz güvenliği, sanayiye hammadde temini ve istihdama sağladığı katkı nedeniyle stratejik bir alan olduğunu söyledi.
Yürüttükleri politikalarda kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini bildiren Yumaklı, "Biliyoruz ki kırsal kalkınmada kadın varsa sürdürülebilirlik vardır. Bu kapsamda kadınlarımızın ekonomik anlamda güçlenmesi, kırsal alanların gelişmesinde ve güçlenmesinde kilit rol oynamaktadır." ifadelerini kullandı.
Yumaklı, kadınların desteklenmesi ve liderlik rolüne teşvik edilmesinin büyük öneme sahip olduğuna işaret ederek, Bakanlık olarak kadınların ve gençlerin tarımsal üretimde yer almaları için çalıştıklarını dile getirdi.
Kırsal bölgelerin, insanların yaşamlarını sürdürdükleri, geleceğe miras bırakılacak zenginlikler olduğuna dikkati çeken Yumaklı, kırsalda yaşayanların yaşam ve çalışma koşullarının yükseltilmesini amaçladıklarını aktardı.
Yumaklı, kırsal yaşam koşullarının yükseltilmesi için çeşitli projeler yürüttüklerini belirterek, "Kırsal kalkınmada son 22 yılda 774 bin projeye reel rakamlarla yaklaşık 120 milyar lira hibe ödemesi yaptık. Bu desteklerde gençlerimize ve kadınlarımıza her zaman pozitif ayrımcılık yaptık. Kırsal kalkınma yatırımlarımız içerisinde IPARD ve TKDK hibe desteklerinin önemli yeri bulunuyor." diye konuştu. Yumaklı, Emine Erdoğan'a, himayesinde yürütülen Sıfır Atık, Su Verimliliği Seferberliği projeleri ile Tarımda Kadın Emeği Zirvesi için teşekkür etti.
"6 binden fazla kadın girişimciye yaklaşık 14 milyar lira hibe desteği sağladık"
TKDK Başkanı Ahmet Antalyalı da kurumlarının bugüne kadar 6 binden fazla kadın girişimciye yaklaşık 14 milyar lira hibe desteği sağladığını söyledi.
Antalyalı, bu desteklerle ülkeye 30 milyar liraya yakın yatırım kazandırıldığının altını çizerek, yatırımlar sayesinde 33 bin kadının istihdam edildiğini belirtti.
IPARD-I ve II programları kapsamında bugüne kadar 25 binden fazla projeye 45 milyar lira hibe desteği verildiğini aktaran Antalyalı, bu hibeler sayesinde ülkenin tarım ve gıda sektörlerine 95 milyar lira tutarında yatırım kazandırıldığını bildirdi.
Antalyalı, bu yatırımlarla 100 binden fazla istihdam sağlanmasına katkıda bulunulduğuna işaret ederek, "Önümüzdeki dönemde başlatacağımız IPARD-III Programı'yla da 786 milyon avroluk hibe desteğimizle 1,2 milyar avro tutarında yatırım sağlanacak ve 40 bin kişilik yeni istihdam olanağı oluşturulacak." değerlendirmesinde bulundu.
Hibe desteklerinin yüzde 67'sinin genç, yüzde 30'unun ise kadın yatırımcılar tarafından kullanıldığını belirten Antalyalı, bugüne kadar 42 ilde uyguladıkları IPARD Programı'nı 81 ile yayacaklarını kaydetti.
Bu arada, "Kırsal Alan ve Kadının Kırsal Ekonomik Hayata Katılımı", "Kırsal Alanda Kadın Yatırımlarına Yönelik Destekleme Mekanizmaları", "Kırsal Alanda Kadının İstihdamı ve Örgütlenmeye Katılımı", "IPARD Programı ve Kadın", "Kırsal ve Agro Turizm", "Kadın ve Ata Tohumu" ile "IPARD III Programı Tanıtımı" konulu oturumların düzenleneceği zirve, 8 Mart'a kadar devam edecek.
Son Dakika › Ekonomi › Tarım ve Orman Bakanı: Kırsal kalkınmada gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz - Son Dakika
Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) Türkiye'nin birçok şehrinde iş dünyasının farklı sektörlerinden temsilcilerle bir araya gelmek için başlattığı 'TSE Sektör Buluşmaları Toplantısı' 10.'su Erzurum'da gerçekleştirildi. Toplantıda, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, Erzurum'un turizm sektörüne katma değer sağlayacağını belirtti ve TSE'nin kalite ve standartlar konusundaki çalışmalarından bahsetti.
Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde, Ankara'da düzenlenen toplantıda Malezya ve Türkiye şirketleri arasında iş diyaloğu gerçekleştirildi. Büyükelçi Sazali, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştiğini ve işbirliğiyle yeni fırsatlar keşfedilerek refahın artacağını belirtti. Malezya-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalandığı toplantıda, savunma işbirliği ve teknoloji alanlarındaki büyüme de vurgulandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde yerel ekonomiyi güçlendirmek ve sürdürülebilir üretime destek sağlamak amacıyla Tarsus Gastronomi Merkezi açıldı. Merkez, üreticilere destek verirken Tarsus'un yöresel lezzetlerini de halk ile buluşturmayı hedefliyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı M. Fatih Kacır ile birlikte Batman'da medikal malzeme üretimi yapacak olan bir fabrikanın açılışını gerçekleştirdi.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 283 bin liraya düştü. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 262 bin 494 lirayı, en yüksek 2 milyon 284 bin 999,5 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,3 azalışla 2 milyon 283 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 290 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 880 milyon 172 bin 709,53 lira, işlem miktarı ise 2.207,45 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 881 milyon 246 bin 299,92 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, VakıfBank, Ahlatcı Metal Rafineri, Kuveyt Türk Katılım ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.
Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından düzenlenen etkinlikle Muhasebe Haftası, Havza'da kutlandı. Havza, Vezirköprü, Ladik ve Kavak'ta hizmet veren muhasebeciler ve mali müşavirler, özel bir otelde düzenlenen programda bir araya geldi. Etkinliğe SMMMO Başkanı Dilaver Öğütçü de katıldı. Öğütçü, Muhasebe Haftası'nın amacının serbest muhasebeci ve mali müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması ve ülke ekonomisine sağladığı değer ve faydanın farkındalığının artırılması olduğunu belirtti. SMMMO Havza temsilcisi Naim Demir ise muhasebenin devlet ile vatandaş arasında köprü görevi gören bir meslek olduğunu vurgulayarak, tüm meslektaşların Muhasebe Haftası'nı kutladı.
Kültür Turizm Bakanlığı tarafından çıkartılan karar sonrasında Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kapatılma kararı ile karşı karşıya kalan 63 pansiyon işletmesi basın açıklaması yaptı.
TÜRKÇİMENTO'nun Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, Türk çimento sektörünün 2023 yılında üretiminin yüzde 10,5 artışla 81,5 milyon tona ulaştığını açıkladı. Türkiye'nin 2023 yılında ton ve değer bazında tekrardan Dünya ikincisi olduğunu belirten Yücelik, ABD'nin en önemli pazarlarından biri olduğunu söyledi. 2023 yılında toplam ciro ise yaklaşık 4,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Sizin düşünceleriniz neler ?