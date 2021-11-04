Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından un ve yem regülasyonu amacıyla kasım ayı içerisinde ekmeklik buğday, arpa ve...
04.11.2021 16:37
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından un ve yem regülasyonu amacıyla kasım ayı içerisinde ekmeklik buğday, arpa ve mısır olmak üzere toplam 1 milyon 70 bin ton hububat satışa açılmıştır.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından un ve yem regülasyonu amacıyla kasım ayı içerisinde ekmeklik buğday, arpa ve mısır olmak üzere toplam 1 milyon 70 bin ton hububat satışa açılmıştır." - ANKARA
Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: İHA
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